Vicente Fernández Junior decidió hablar en torno a la polémica de su padre

Vicente Fernández Junior y su novia Mariana González presentaron este viernes en Guadalajara su intención de ser diputados plurinominales, ante la invitación que recibieron del Partido Encuentro Solidario (PES).

El cantante tapatío buscará ser legislador por el Distrito 20; mientras que Mariana González será candidata por el Distrito 3.

“Estoy agradecido con el partido PES, y que como ciudadano quiero aportar y buscar el bien para la población, por tanto que ha recibido mi familia, padres, hermanos y un servidor, para atender a las personas que pidan ayuda”, adelantó Vicente Junior que va por el Distrito 20 que cubre El Salto, Acatic, Tonalá, Zapotlanejo y Juanacatlán.

La pareja llegó para anunciar su aspiración al cargo público, donde tratarán de trabajar en equipo.

Durante la rueda de prensa, el hijo de Vicente Fernández fue abordado sobre la polémica que hay en torno a su padre.

"El día que he podido opinar o HE tenido una cámara en frente, no me escondo, ni me quito de lugar, pero yo no estuve ese día, yo no estoy en el video, yo no estoy en la foto. Algo que me enseñaron en mi casa es que no hables de lo que no sabes. Todos los ciudadanos y personas respondemos de lo que hace cada quien, si quieren entrevista, no soy la persona que deben entrevistar, porque yo no te puedo responder por algo que yo no hice", respondió.





Durante algunos minutos, se le cuestionó sobre el hecho que sigue en tendencia en las redes sociales.

"Se me hace muy contradictorio que tomen en cuenta algo que agarran como punta de iceberg, y no se fijan en toda la trascendencia de 50 años de trabajo, 50 añoos que no se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá. Tiene más de 35 años el rancho con trabajadores haciendo su trabajo… desgraciadamente, esas formas de ver las cosas algunos medios de comunicación no las toman en cuenta desafortunadamente, pero no importa, mi padre es mi padre y seguirá siendo como es".

Vicente Fernández afirmó que desde pequeños, Don Vicente y Doña Cuquita, les enseñaron a respetar a las mujeres.

"No estoy justificando en ningún momento ningún hecho, pero están revolviendo las cosas… A río revuelto ganancia de pescadores, es una frase que se típica desde hace años para ver quién tiene el mejor beneficio. Como personas y damas tiene toda la razón y la población, no nada más de Jalisco, sino de todo e l mundo".

Agregó, "soy feminista y siempre nos han enseñado a respetar, tanto mi madre y padre, a una dama. Mi madre me enseño y me educó para tratar a las mujeres como unas princesas, porque mi madre es una reina".

Mariana González evitó hablar mucho del tema y señaló: "Para mí Don Vicente es un caballero, para mí Don Vicente me ha tratado como una hija y estoy muy contenta. Esto que sucedió, esto que se volvió a filtra -obviamente- siempre lo amarillista va a dejar más, pero en realidad no quiero ser parte de esto como lo dijo él (Vicente Junior). Nosotros no somos nadie para hablar del tema. Mi admiración y respeto para ese gran señor, porque para mí es un gran señor"

Video en las redes sociales

"Les voy a decir una cosa de pelotas bien puestas, no lo he visto, ni me interesa verlos. Han habido tantos chismes y tantas cosas desde que mi padre trabajaba en la Calandria musical y que han hablado de él… ¿Cuántos presidentes han pasado, cuántos gobernadores? Mi padre sigue estando en el lugar que está, en el lugar que lo puso toda la población y todo su público. No he tenido comunicación con mi padre, porque de hoy en adelante mi trabajo es con el partido".

Revelan nuevos videos de Vicente Fernández tocando senos a otras jóvenes

Vicente Fernández hablará en los próximos días

"El momento que tenga que salir o tenga que decir, lo va a decir, no es antes o después, pero lo va a decir la persona que está en el tema, no yo", señaló Vicente Junior.

El Charro de Huentitán compartirá un mensaje en los próximos días.

