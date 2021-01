Yalitza Aparicio muestra cómo llevar con elegancia un maxi vestido negro de falda plisada

Yalitza Aparicio no le teme a los retos, y así como debutó como actriz en la película Roma de Alfonso Cuarón sin tener experiencia previa en la actuación, ahora incursionó en la música junto a Natiruts y Ziggy Marley en la canción América vibra.

"No queremos muros, nosotros somos puentes. No queremos hambre, nosotros somos vida. No queremos armas, nosotros somos paz. No queremos odio, nosotros somos amor", se escucha en parte de la canción que está interpretada en tres idiomas, español, inglés y portugués y que muestra al mundo un mensaje de reconciliación.

Yalitza Aparicio enamora con su sencillez en un pantalón de mezclilla y una blusa étnica roja con bordado colorido Se mostró casual y elegante con este atuendo colorido y encantador

Yalitza Aparicio luce un elegante un maxi vestido negro en el video de la canción 'América vibra'

Como pez en el agua se presenta Yalitza Aparicio en el video musical de la canción, siempre regia y muy segura de sí misma, de sus ideales y convicciones. Desde siempre ha trabajo en pro de los derechos humanos, de la igualdad y en contra de la discriminación.

Así, con el paso de los años, Yalitza Aparicio también se ha convertido en referencia de moda para todas sus fans. Y en el video musical, derrochó elegancia y belleza al lucir un exquisito maxi vestido negro ceñido a la cintura, de cuello con abertura de ojo y una maxi falda plisada, que la hacía ver como toda una princesa.

En cuanto al maquillaje, lució su rostro con labial y rubor en tonos tenues, sin recargar mucho su apariencia y luciendo su impecable cutis al natural. El cabello lo llevó suelto, con ondas suaves que enmarcaban su rostro en cada una de las tomas del video.

Yalitza Aparicio da clase de elegancia en una maxi falda de gasa anaranjada y un blazer sin mangas Deslumbró con su belleza y estilo

Aunque Yalitza Aparicio ha demostrado en diversas ocasiones que ama los looks coloridos, en tonos tan vibrantes como el azul o el fucsia, pues también confirmó que el tono negro puede ajustarse a cualquier ocasión y que sabe usarlo a la perfección. En la pasada edición de los premios Latin Grammy 2020, deslumbró con un vestido negro de corte asimétrico y con abertura lateral, que fue aplaudido por el público.

