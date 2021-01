Avril Lavigne señala que internet mató a las estrellas de rock

Avril Ramona Lavigne​ ​ es una cantante, compositora, diseñadora de moda, productora musical, actriz y filántropa franco-canadiense.

La otrora princesa del pop-punk Avril Lavigne ha superado varias etapas en su carrera musical, ahora está de regreso a sus orígenes junto a Mod Sun, con el tema Flames.

"Tremendo caramelo nostálgico. Mod sun trae de vuelta el punk que marcó a toda una generación junto con Avril Lavigne en Flames. Para los gen Z que no la conozcáis, ella fue la princesa del punk en los 2000. Después se murió y pusieron una doble", señaló un seguidor en Twitter.

Como suele suceder cada vez que un artista resurge después de un tiempo sin salir a la luz con nuevo material, el nombre de la "Princesa del Punk" se convirtió rápidamente en trending topic en Twitter gracias a la cantidad de memes y mensajes de felicidad del fandom de la cantante quienes.A

La artista sigue dando de qué hablar, ya que a sus 36 años parece no haber envejecido desde que lanzó Complicated (2002).

Avril Lavigne siempre ha provocado la polémica y el debate con algunas opiniones que expresa en su música y algunos videos.

Por ejemplo, durante su reciente colaboración con Mod Sun, hay un letrero que aparece al inicio y final del video que dice: "Internet killed the rockstar (Internet mató la estrella del rock)".

Es una referencia sobre lo que sucede hoy en día en la industria de la música.

La cantante ha tenido una lucha interna desde hace años, pero sobre todo por su lucha contra la enfermedad de Lyme.

"Para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero sé que tengo que hacerlo. No solo es parte de mi vida, necesito concientizar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme", dijo hace algunos años la artista.



La Fundación Avril Lavigne apoya a las personas con enfermedad de Lyme, enfermedades graves y discapacidades.

Solo la reina Avril Lavigne puede lograr ser tendencia mundial por 3 días seguidos en twitter, y recuerden que no es el regreso oficial pic.twitter.com/pGQzvttzBo

La verdadera vacuna del virus es Avril Lavigne volviendo al pop punk en 2021, no tengo pruebas pero tampoco dudas. pic.twitter.com/9uMQJvFpDW

la gente: no es que avril lavigne ya está mayor ya no es la adolescente emo que era es normal que no haga esos conceptos

avril lavigne en 2021: pic.twitter.com/iuaAGyVC2K

— paula (@respetacamarada) January 24, 2021