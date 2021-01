Novio de Nath Campos reacciona a denuncia de abuso sexual contra Rix

El integrante de la agrupación Morat y pareja sentimental de la influencer Nath Campos, Simón Vargas reaccionó tras la denuncia que hizo su novia contra Rix por abuso sexual.

El músico publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que enfatizó que acompañar a Nath Campos en este proceso, lo ha ayudado a crecer y darse cuenta de la realidad que viven muchas mujeres. "Entender la opresión y desigualdad de la mujer de una forma más profunda", destacó.

Simón Vargas afirmó que por muchos años ha visto el problema de la violencia de género y la desigualdad de la mujer desde lo racional.

"Las cifras son claras y la conversación pública es cada día más abierta frente a estos temas, he hablado varias veces de ello y procuro hacer un constante autoexamen que me ayude a seguir avanzando en mi proceso de deconstrucción y aprendizaje, pero ve de primera mano lo que realmente hace el abuso sexual en la vida de una persona me ha permitido entender el problema también desde lo emocional", publicó.

Hace unos días Nath Campos dio a conocer su tienda en línea, que cuenta con ropa y accesorios para hombres y mujeres / Cortesía

Asimismo, Simón destacó que ha sido un golpe muy fuerte para Nath Campos. "Ver a mi pareja desenredarse del trauma que esto causa ha sido de las cosas más tristes y difíciles que me ha tocado vivir. La cantidad de dolor que este tema trae consigo es inmensa, no sólo porque vi sufrir a la persona que amor, sino porque hablar de esto públicamente revela a otro sinfín de personas que han sufrido y sufren esto constantemente. Que tanto sufrimiento sea, además, invisible, me parte el corazón", escribió.

Simón también agradeció el apoyo que ha tenido Nath Campos en redes sociales e indicó que se siente orgulloso de la valentía que tuvo la influencer para denunciar y para hablar de este tema públicamente.

"Es una tragedia que los hombres estemos educados para no ver el problema, y, peor aún, para hacerlo menos. Desde los chistes machistas hasta la forma en la que a uno le enseñan que las cosas se "deben" hacer, todo pareciera un horrible complot de opresión y desigualdad", destacó.

La denuncia de Nath Campos

Hace unos días la creadora de contenido en redes sociales, Nath Campos publicó un video en el que hizo pública la denuncia y acusación por abuso sexual por parte del influencer Rix. Nathalia destacó que esa noche tomó de más, por lo que el influencer se aprovechó de la situación.

