Comentarios de Andrea Legarreta y Martha Figueroa sobre el caso de Nath Campos, provocan indignación

Hace unos días, Nath Campos denunció de forma penal y pública que al también influencer Rix. Campos señaló que Rix abusó de ella después de haber ido a una fiesta, por lo que se encontraba alcoholizada. Usuarios de redes sociales le mostraron su apoyo, pero en el programa Hoy, no sucedió así, y los comentarios de Andrea Legarreta y Martha Figueroa ocasionaron algunas molestias.

Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa dieron su opinión sobre el caso, el cual fue un tanto desafortunada. Figueroa expresó que aunque no cree capaz a Nath Campos de inventar algo así, cuestionó el “por qué tomar hasta ahogarse”.

“Yo conozco a Nath desde recién nacida. La mamá de Nath trabajó conmigo, Nath es bien valiente y bien especial. Siento raro que haya inventado. El tema sería… ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse y no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no?”, comentó.

Por su parte, Legarreta dijo que el caso es confuso, pues no entiende por qué Nath siguió su relación de amistad con Rix. “Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana, esto confunde un poco. Yo no digo que no puede ser. Eso confunde un poco”.

Arath también dio su opinión sobre el polémico caso. "Si esto es cierto que se aclare sino también porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera".

como te explico @MarthaFigueroax que el problema no es que ella estuviera borracha, el problema es el VIOLADOR que onda con sus conductores @programa_hoy ????? pic.twitter.com/KZZ3pg9ZPe — xxxjocelinecg (@soyjocelinecg) January 25, 2021

Estos fueron algunos comentarios en las redes sociales.

Reacciones Nath Campos por lo dicho en programa Hoy / Twitter

La denuncia de Nath Campos

La influencer publicó un video el viernes pasado, donde se le escucha decir:

"Hace unos años salí de antro con unos amigos. Todos yotutubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas; recuerdo que vomité de camino, llegamos a mi edificio, y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme a mi departamento, yo no podía caminar bien; los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jomper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía."

La joven detalló que en su momento le reclamó a Rix por lo sucedido, sin embargo la respuesta de él la hizo sentir culpa de ser abusada, pues afirma que el influencer le hizo creer que ella estuvo de acuerdo.

Nath Campos también dijo que Rix se excusó con que ambos estuvieron alcoholizados. Sin embargo, recalcó que debido a su mal estado, no podía tomar decisiones.

Aunque lo habló con varios amigos para saber cómo manejar la situación, se llevó la sorpresa que no era la primera vez que el joven tenía ese tipo de "antecedentes", pues otras personas habían vivido lo mismo con él.

