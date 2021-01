Andrea Legarreta pidió disculpas a Nath Campos por sus comentarios en el programa 'Hoy'

Luego de que la youtuber Nath Campos publicara un video donde valientemente confesó sufrir de abuso sexual por parte de Rix, otro youtuber, la noticia explotó, recibiendo el apoyo de millones de personas y siendo comentada en todos los programas de televisión, entre esos Hoy en un segmento con Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa.

El trío de conductores comentó la noticia, en la que Nath Campos denunció haber sido tocada en contra de su voluntad por Rix luego de una noche de fiesta junto a otros amigos. Al parecer lo hicieron de una manera superficial, incluso con Figueroa culpando al alcohol por lo sucedido.

Luego de miles de críticas en las redes sociales por sus comentarios, Andrea Legarreta publicó un video en su Instagram donde se disculpaba con Nath y aclaró que siempre condenará el abuso y la violencia contra la mujer.

Andrea Legarreta se disculpa con Nath Campos

"Quiero aprovechar este medio para ofrecer esta disculpa de corazón como mujer como madre de dos mujeres, como hija de una gran mujer y como mujer que siempre ha apoyado las causas de las mujeres, que siempre me he sumado a la no violencia, a diferentes causas que tienen que ver con proteger cuidar y apoyar la mujer" dijo.

Andrea Legarreta comentó que se le hizo un poco confusa la noticia ya que Nath Campos en su video relató que luego del abuso tuvo que continuar trabajando al lado de Rix por cuestiones de contrato "es un poco confuso es que estas mujeres que han sido violentadas después tengan que seguir conviviendo o siendo amigas de las personas que abusaron".

Continúo diciendo "Me duele mucho que hayas tenido que pasar por esto porque yo soy madre de dos hijas y les he enseñado que nada justifica ningún tipo de violencia ni un ataque sexual: ni su ropa, ni si tomaron o no".

Arath de la Torre también aprovecho para disculparse y dejar muy claro que está en contra de "todo tipo de violencia".

