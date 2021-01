Piden revocar visa a "Pepillo" Origel por vacunarse contra el Covid-19 en EU

Juan José Pepillo Origel sigue siendo blanco de críticas tras viajar a Miami, Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19 y responder a los haters con frases de reflexión y hasta catalogarlos como “ignorantes” y “envidiosos”.

Y es que el famoso periodista fue duramente señalado por medios internacionales como “egoísta” -con testimonios de personas que viven en el país y aún no reciben la vacuna-.

Foto | Juan José Origel.

Todo comenzó cuando Pepillo Origel compartió el sábado pasado en sus redes sociales que se sentía agradecido por recibir la vacuna contra el Covid-19 en Miami, pues según él, en México “no le ofrecieron esa seguridad” pese a que existe un calendario de aplicación de la vacuna.

Ante la ola de críticas que recibió en sus redes sociales, el conductor tachó a las personas que lo señalaban de “ignorantes” y “envidiosos”. Además, aseguró que desde una aplicación –la cual no mencionó su nombre– fue aceptado para vacunarse.

La prensa internacional también se volcó en su contra. El tabloide Daily Mail, contactó al Departamento de Salud de Florida para saber la razón por la que se le permitió a Pepillo Origel, así como otros famosos, vacunarse contra el Covid-19 pese a que no es estadounidense residente.

“Se desconoce cómo el hombre de 73 años pudo conseguir una cita. Según los informes, había regresado a México el martes…”, se lee en la publicación que también rescató algunas críticas que se hicieron en su contra.

Además de que señaló que el “turismo” de vacunas no está permitido. "El turismo de vacunas no está permitido. Es abominable, la gente no debería volar aquí para vacunarse y salir volando", dijo el cirujano general de Florida, Dr. Scott Rivkees.

Por su parte, New York Post cubrió la nota bajo la siguiente cabeza: “Presentador de televisión mexicano bajo fuego después de ir a Florida para recibir la vacuna Covid”.

En la publicación destacó el testimonio de una madre de familia que vive en el lugar y que aún no recibe la vacuna.

“Soy madre, tengo dos hijos, pago impuestos, estuve trabajando durante toda la pandemia y resulta que los turistas reciben la vacuna. ¡Qué lástima!”.

Piden revocar visa a Pepillo Origel

Un usuario de Twitter criticó a Origel por obtener la escasa vacuna antes que los trabajadores de primera línea. "El mejor ejemplo de egoísmo, ¿de verdad crees que te mereces más la vacuna que los médicos, enfermeras, personal de salud que están luchando contra el Covid?".

Otro usuario, que tiene doble ciudadanía de México y Estados Unidos, pidió al gobierno de Estados Unidos que revoque la visa de turista de Origel. "Ni siquiera yo, que soy ciudadana estadounidense, me considero con derecho a ir y usar una vacuna que no me corresponde, ante los que tienen derecho y son más vulnerables a contraerla, este tipo debería ser acusado en USA de que le cancelen la visa de turista por ser abusivo. '

"Eres un sinvergüenza en todos los sentidos de la palabra", tuiteó otro usuario. "Lo siento mucho por la gente de Miami que es prioridad y todavía está esperando en la lista".

Origel se defendió de las críticas en su cuenta de Instagram citando a Ghandi: 'El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio'.

Asimismo, de acuerdo con el programa Chisme No Like, Juan José Origel también provocó que se tomen medidas injustas contra los migrantes, pues ahora se pedirán papeles para aplicar la vacuna.

Los Ángeles Times reportó a principios de enero de 2021 el llamado “turismo de vacunas”, un fenómeno que se lleva a cabo en Florida, Estados Unidos. Según el medio, varios turistas de Canadá y América Latina viajan a Miami para recibir la vacuna de manera gratuita.

