Harry Styles llega a los 27 años rodeado de polémica, fama y libertad

Harry Edward Styles es un cantante, compositor y actor británico.

Inició su carrera como cantante en 2010 como integrante de la boy band One Direction.

El popular artista acapara las miradas del mundo al celebrar su cumpleaños número 27 este 1 de febrero.

Harry se ha convertido en uno de los iconos de estilo más relevantes de los últimos tiempos.

"Feliz cumpleaños @Harry_Styles", "Espero que tengas un día increíble y te quiero mucho", "Feliz cumpleaños al amor de mi vida", "Hoy es FIESTA NACIONAL", "Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños a una de mis personas favoritas! Harry Styles eres realmente una inspiración para muchos y te amo y amo tanto tu música. gracias por todo lo que has hecho por nosotros y espero que este año sea grandioso", fueron algunas felicitaciones de sus seguidores.

Durante una entrevista pasada con Publimetro, fue el propio Harry Styles que reveló cómo enfrenta la fama.

"He pasado por varios momentos, pero comenzar en un grupo como One Direction implicó tener esa 'bofetada' de fama de un día para otro, nos dio muchos aprendizajes -buenos y malos- en esa etapa. Ser famoso, te obliga a buscar un equilibrio, es complicado pero tiene que hacerse porque si no te pierdes en el camino”, señaló Harry Styles.

Harry Styles presume a los cuatro vientos su libertad y honestidad El cantante británico lanzó este 13 de diciembre su nuevo disco Fine line, y compartió con Publimetro el momento que vive.

Hay que recordar, que el ex One Direction, Harry Styles se convirtió en el primer hombre en solitario en protagonizar la portada de la revista Vogue.

En medio de la polémica

Harry Styles celebra su cumpleaños rodeado de varios rumores, entre ellos su nueva relación con Olivia Wilde y sus lazos con su ex compañero de One Direction, Louis Tomlinson.

Louis Tomlinson y Harry Styles han causado revuelo en redes sociales, pues cientos de fanáticos de los cantantes han destacado que Tomlinson ha dado pistas del romance que mantiene con Styles.

De acuerdo con seguidores de los cantantes, dichas imágenes corresponden a los tatuajes que Harry Styles tiene en su cuerpo, lo cual ha desatado una serie de comentarios y especulaciones sobre la supuesta relación amorosa que mantienen Louis y Harry Styles.

Felicitaciones en Twitter

Happy birthday Mr Styles! Have a great day my friend! X @Harry_Styles — Josh Devine (@JoshDevineDrums) February 1, 2021

Feliz cumpleaños a la persona que me ayuda todos los dias a ser fuerte y quererme como soy, la persona más buena que conozco y sin dudas cada vez estoy más orgullosa de mi ídolo #harrystylesbirthday

HAPPY BIRTHDAY 💌 pic.twitter.com/X5cWYuNpLn — Ven♤ (@xgoldenwomanx) February 1, 2021

¿'Larry' es real? Louis Tomlinson y Harry Styles dan pistas de su supuesto romance

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: