"A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro", Irina Baeva llora al al hablar de su relación con Gabiriel Soto

La relación de Irina Baeva y Gabriel Soto, siempre se ha encontrado en medio de la polémica, y por primera vez la actriz se sinceró de cómo ha vivido el estar en el ojo del huracán constantemente.

Aprende a proteger tus aparatos electrónicos en casa Las variaciones de voltaje son más comunes de lo que podrías pensar, por eso hay que tomar medidas para evitar que tus flamantes compras del Buen Fin se estropeen.

Baeva fue entrevistada por Yordi Rosado, donde confesó que tiene miedo de dar entrevistas y finalmente explotó en llanto al hablar de cómo inició su romance con Gabriel Soto, y lo que ella considera algunos errores que cometió durante este proceso.

"Nosotros nos conocemos en la telenovela Vino el amor y nos llevamos súper bien. Como cualquier compañero de trabajo, nos contábamos cosas, compartíamos el set 24/7, llevas 11 meses grabando la novela, empezamos a trabajar en la obra de teatro que es mucha más convivencia. Nunca pasó nada de nada", explicó y agregó, "conectábamos mucho, platicábamos mucho. Gabriel es la persona que da el primer paso y me dice: 'Hay un interés de por medio, me gustas'. Y con toda la honestidad y transparencia me dijo desde el día uno: 'Yo me estoy separando, la situación en mi familia está así, pero te lo quiero decir con toda la honestidad'. Creo que es muy valido porque muchas veces nos falta ese valor y empezamos con mentiras".

Posteriormente a Irina se le quebró la voz para explicar que todo lo que se dice en redes sociales, no es cierto y cómo se ha sentido con todos los dimes y diretes.

"A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy. Lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años, pero así pasó. Se divorció, lo hizo por él y nosotros estamos felices; estamos en una relación solida, en una relación basada en confianza y transparencia desde el día uno. En una relación de compromiso uno con el otro, donde podemos decir: 'Si mañana estamos mal, tú me lo dices y no vamos a hacer un relajo de esto'. Tan es así que vamos a formar una familia", agregó. Irina

E insistió en que su error fue estar con un hombre separado, pero no divorciado, "en ningún momento es todo lo que se dice en las redes sociales", señaló la actriz originaria de Rusia.

Irina Baeva , Yordi Rosado, Gabriel Soto / Instagram

Irina Baeva recibió amenazas

El polémico inicio de su relación, cuando Gabriel Soto aún no se divorciaba de Geraldine Bazán, provocó que Irina recibiera algunas amenazas.

"Recibí de esos papeles de película donde vienen como pegadas las letras de revista de muérete, de amenzas de muérete. Llegó a tal grado que me ponían muérete, mátate, exponían a mi familia, exponían a mi hermana. Inventaban noticias que mi hermana y yo éramos unas ambiciosas que no teníamos nada en la vida y nos queríamos casar sólo por dinero".

Y agregó, "me da pavor ar entrevistas… Es muy complicado porque… no quiero decir nada porque lo que diga, lo que haga, nada encaja, nada le parece a nadie", lamentó en medio del llanto, agregando que la han destrozado con sus comentarios.

También te puede interesar: