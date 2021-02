Adamari Lopez da clase de elegancia con un vestido color menta de mangas bombacha

Para Adamari Lopez es muy importante mantener el contacto con su público y ahora, durante la pandemia, ha compartido con sus fanáticos a través de su canal de YouTube, donde publica constantemente instantes de su vida diaria y se muestra cercana al público, como si estuviese conversando entre amigos.

En uno de sus más recientes videos en el canal, la conductora del programa Un nuevo día de Telemundo compartió uno de los detalles más dulces que ha tenido su hija Alaïa con ella, mostrando así que es una niña súper cariñosa y carismática, como sus padres.

"Alaïa no deja de sorprenderme, ella tiene muchísimos detalles, le encanta hacer cositas tanto para papá como para mamá. Hoy llegué y me recibió con flores, me encantan las flores y me encanta ver cómo ella se acuerda de tener detalles, de estar agradecida. Muy feliz de ver cómo va creciendo como una niña buena, inteligente, cariñosa, de familia", confesó la conductora completamente conmovida y orgullosa de su pequeña.

En otra de las grabaciones compartidas en YouTube, mostró cómo transformó su armario, organizándolo de forma más efectiva y organizada para ubicar mejor sus pertenencias. Se trata de un espacio inmenso y lleno de ropa coqueta.

Y, ciertamente, Adamari Lopez tiene un armario envidiable, ya que en el programa Un nuevo día siempre muestra exquisitos conjuntos y vestidos ideales para las mujeres de 40 años o más. Con un mini vestido negro deslumbró hace un par de días, presumiendo además de su silueta resultado de alimentación saludable y ejercicio.

Pero en una pasada sesión de fotos, acaparó las miradas con un mini vestido color menta satinado, con botones de cristal y mangas bombacha muy elegantes y sofisticadas, mostrando el look perfecto para chicas bajitas en primavera.

