"Por pende...", dice "Pepillo" Origel que por eso se vacunó contra el Covid-19

El presentador de espectáculos Juan José Pepillo Origel acudió al programa Hoy para hablar de las razones por las que viajó a Miami, Florida a vacunarse contra el Covid-19.

En días pasados, Pepillo Origel desató gran controversia al publicar una imagen en sus redes sociales y fue duramente señalado por medios internacionales como “egoísta” por recibir la vacuna mucho antes que algunas personas que viven en el país.

Todo comenzó cuando Pepillo Origel compartió en sus redes sociales que se sentía agradecido por recibir la vacuna en Miami, pues según él, en México “no le ofrecieron esa seguridad” pese a que existe un calendario de aplicación de la vacuna.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

Ante la ola de críticas que recibió en sus redes, el conductor tachó a las personas que lo señalaban de “ignorantes” y “envidiosos”. Además, aseguró que desde una aplicación –la cual no mencionó su nombre– fue aceptado para vacunarse.

Origel dijo que debía volver en 20 días al país vecino para recibir la segunda dosis de la vacuna, no obstante, muchos usuarios piden se le revoque la Visa para no permitir su acceso.

La prensa internacional también se volcó en contra del presentador de espectáculos. El tabloide Daily Mail contactó al Departamento de Salud de Florida para saber la razón por la que se le permitió a Pepillo vacunarse pese a que no es estadounidense residente.

“Se desconoce cómo el hombre de 73 años pudo conseguir una cita. Según los informes, había regresado a México el martes…”, se lee en la publicación que también rescató algunas críticas que se hicieron en su contra.

Pepillo Origel da la cara

Ahora, el presentador habló por primera vez tras la polémica que desató. Como advirtió en sus redes sociales, se presentó en la emisión matutina de Televisa para asegurar que se le hizo muy fácil vacunarse en el país vecino.

"No sé cómo decirles el porqué me fui a vacunar. Por pendej… por eso me vacuné", sentenció el presentador, quien también apeló que lo único que quiere es estar bien de salud.

"Yo le digo al público, '¿a poco ustedes no llevarían a sus papás, a sus abuelos, a sus seres queridos?', por supuesto que sí. Todos queremos estar bien, queremos estar vacunados", dijo.

Pepillo detalló que fue a Miami como turista y que un conocido- sin especificar de quién se trataba- le sugirió acudir a vacunarse. Dijo que un chófer lo llevó a un zoológico, pues él no tiene licencia para conducir, y pasó rápidamente en una fila donde no había más autos ni personas formadas para recibir la vacuna.

"Yo llego a Miami como turista y me dicen ahí '¿por qué no aplicas para ponerte la vacuna?' Me citaron a las 3:00 de la tarde en un zoológico donde no había nadie. Llegué a la vacuna. Llevaba chófer porque no tengo licencia para manejar ni nada. Allá te la piden. Lo único que llevaba era mi pasaporte de turista, lo vieron y me aplicaron la vacuna. En el momento en que me pusieron la vacuna mi vida cambió", finalizó el presentador.

Ahora, Pepillo Origel se encuentra en la mira de las autoridades de Estados Unidos, pues de acuerdo con un médico, los viajeros que recibieron la vacuna de Pfizer serán investigados para no brindarles la segunda dosis, además, el conductor tendría que pagar una multa de hasta 15 mil dólares.

#VacunasCOVID19 Algunas personas que no son residentes ni ciudadanos de los 🇺🇸 han falsificado o mentido para ser vacunados como este adulto mayor Han sido identificados,no recibirán la 2a dosis, hay una multa 15K y la cancelación definitiva de la visa https://t.co/xT66mlQwN5 — Hector L Frisbie © 🇲🇽🇺🇸🇧🇿 (@HLFrisbie) January 28, 2021

Un usuario de Twitter criticó a Origel por obtener la escasa vacuna antes que los trabajadores de primera línea. "El mejor ejemplo de egoísmo, ¿de verdad crees que te mereces más la vacuna que los médicos, enfermeras, personal de salud que están luchando contra el Covid?".

Otro usuario, que tiene doble ciudadanía de México y Estados Unidos, pidió al gobierno de Estados Unidos que revoque la visa de turista de Origel. "Ni siquiera yo, que soy ciudadana estadounidense, me considero con derecho a ir y usar una vacuna que no me corresponde, ante los que tienen derecho y son más vulnerables a contraerla, este tipo debería ser acusado en USA de que le cancelen la visa de turista por ser abusivo.

"Eres un sinvergüenza en todos los sentidos de la palabra", tuiteó otro usuario. "Lo siento mucho por la gente de Miami que es prioridad y todavía está esperando en la lista".

Origel se defendió de las críticas en su cuenta de Instagram citando a Ghandi: 'El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio'.

Asimismo, de acuerdo con el programa Chisme No Like, Juan José también provocó que se tomen medidas injustas contra los migrantes, pues ahora se pedirán papeles para aplicar la vacuna.

