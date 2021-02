Lucero ha interpretado distintos tipos de personajes a lo largo de su carrera como actriz de telenovelas, pero si bien es cierto que la mayoría de las historias que ha protagonizado han sido muy intensas y dramáticas, tuvo la oportunidad de mostrar su lado más gracioso en Por ella soy Eva, estrenada en 2012.

Precisamente, de esta telenovela habló en el más reciente episodio de su podcast Lucero mucho que contar, en el que recordó cómo fue interpretar a la protagonista Helena Moreno, un personaje entrañable que hoy tiene presente con mucho cariño.

Lucero lleva el vestido blanco off shoulder con falda de volantes más elegante para mujeres de 50 La actriz derrochó elegancia con este look

Lucero fascina con su elegancia en una falda lápiz floreada y una blusa de seda azul

"Este personaje que yo hacía en Por ella soy Eva es un personaje entrañable, Helena Moreno, era una mujer fabulosa en todos los aspectos (…) es una mujer que tiene cantidad de cualidades, cantidad de virtudes. Una mujer totalmente independiente, es como una princesa de Disney, pero que no necesita de un príncipe o de una figura masculina para sobresalir o para vivir, al contrario, Helena Moreno sale adelante sola", comentó la también cantante en el podcast, disponible en YouTube.

Afirmó que fue una telenovela que disfrutó mucho y que siempre está abierta a las buenas historias para entregarse a ellas con sus personajes. "Para mí es una pasión la actuación, y la verdad es que disfruto tanto hacerlo que no me gustaría actuar en una historia o en un personaje en el que no me sintiera cómoda, que no me sintiera emocionada todos los días por ir a hacerlo(…)", enfatizó.

"Así que ya llegará, porque no hay prisa, yo siento que todo lo que sucede llega en el momento perfecto y es perfecto, y ya llegará una gran telenovela, un gran melodrama o una gran historia, yo no sé si sea para una serie, como ahora se están haciendo muchísimas, donde yo pueda sentirme plena como actriz", agregó, dejando claro que aceptar su participación en un proyecto no es una decisión que tome a la ligera.

Lucero es pura elegancia en un vestido aguamarina asimétrico y de estilo plisado perfecto para mujeres de 40 y 50 años Enamoró al usar este color tan encantador

El estilo encantador de Lucero

De hecho, Lucero no solo deslumbraba en Por ella soy Eva por su carisma al actuar, sino por los atuendos de su personaje Helena: solía llevar atuendos muy sobrios pero a la vez coquetos, con diversos modelos de falda lápiz. En una de las imágenes promocionales, posa junto a Jaime Camil en una falda azul eléctrico con una blusa fucsia.



Y este estilo de Helena Moreno lo adoptó Lucero fuera de la ficción, ya que en un pasado evento acaparó miradas con una falda lápiz floral con una blusa azul eléctrico ceñida al cuerpo, un estilo elegante y sobrio que luce perfecto en las mujeres de 50 años. Es una opción que puedes replicar en casa para lucir hermosa tanto en ocasiones casuales como formales.

Te recomendamos en video