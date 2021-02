Flora y Ulysses, la historia de una amistad que rompe todos los esquemas

Flora y Ulysses es la nueva película de aventura de Disney, la cual está basada en el libro homónimo de la autora estadounidense Kate DiCamillo, que muestra el valor de la amistad y la importancia de perseguir tus sueños.

Este filme cuenta la historia de Flora, una niña de 10 años de edad fanática de los cómics y cuyos padres se encuentran separados. Sin embargo, la vida de Flora cambia al rescatar a una ardilla a la que nombra Ulysses, quien le mostrará un mundo lleno de superpoderes y viven una serie de aventuras divertidas.

"Es una historia que me ha llenado de satisfacciones porque es muy mágica pero a la vez tiene esa chispa de realidad que todos necesitamos. A pesar de que está enfocada en el público infantil, muchos adultos podrán identificarse también porque todos hemos tenido los mismos sentimientos que Flora", mencionó Kate DiCamillo en entrevista con Publimetro.

Cortesía Disney Plus

La protagonista de este filme es la joven actriz Matilda Lawler, quien hace su debut en el cine con esta historia luego de participar en Broadway con The Ferryman. El elenco está conformado por la actriz Alyson Hannigan (American Pie, How I met your mother); así como Ben Schwartz, Anna Deavere Smith, Danny Pudi, Benjamin Ainsworth, Janeane Garofalo, Kate McCucco, entre otros.

Además, la cinta estuvo bajo la dirección de Lena Khan, quien afirmó que desde el principio fue un proyecto muy ambicioso, pues se necesitaba tecnología CGI como en las grande películas de Marvel para poder crear las escenas de acción de Ulysses.

“Otro de los grandes retos fue poder hacer una película para niños que también puedan disfrutar los adultos y para lograr eso quise agregar mucha comedia, así como diversas situaciones que, sin duda, harán reír a los mayores que vean el filme. Entonces me parece que además de todos los retos de técnicos, lo más complicado fue crear ese balance pero lo logramos”, explicó la directora.

¿Cuándo se estrena?

La película se estrenará el próximo 19 de febrero por la plataforma streaming de Disney. 2013 fue el año de publicación del libro Flora y Ulysses: las aventuras iluminadas.

