TikTok: la cuenta 'No se qué está pasando' lleva a los usuarios a un futuro apocalíptico

TikTok es una de las aplicaciones más graciosas y ligeras entre las redes sociales, con millones de usuarios compartiendo sus rutinas de baile, imitaciones y un sin fin de ocurrencias, pero al mismo tiempo puede ser un lugar lleno de historias escalofriantes.

Hace algunos meses, la cuenta llamada Where is the sky adquirió gran fama al contar, básicamente, una película de terror a través de sus post. Con mucho ingenio y un increíble uso de efectos especiales, relata la historia de un chico que se despierta solo en su complejo de apartamentos, nunca salió el sol y está rodeado de unos monstruos que lo quieres aniquilar.

La cuenta pudo obtener millones de seguidores y ya se habla de una película basada en la historia así que no era descabellado pensar que muchos lo iban a imitar, algo que hicieron los creadores de la cuenta 'No se qué está pasando'.

No se qué está pasando: la nueva cuenta de TikTok salida de una película de terror

Desde enero aparecieron en TikTok varios post de unos chicos que, según lo que mostraban, estaban viviendo en el año 2024. Mostraron evidencias como la fecha en Google y algunos diarios.

En los post se observa que viven en la playa, asegurando que un día despertaron, estaban en ese año y aun no han conseguido más personas, levantado la curiosidad de los usuarios de TikTok quienes han estado al pendiente de todo lo publicado por la cuenta.

Con más de 900 mil seguidores, no han parado de publicar contenido interesante, cautivando e intrigando más y más a los usuarios quienes están deseosos de saber qué sucederá con este grupo de personas viviendo en un futuro cercano.

