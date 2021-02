Lucero combina una maxi falda de seda rosa con un top violeta en un look primaveral perfecto

Lucero compartió con sus seguidores recientemente que estuvo contagiada de Covid-19 y que afortunadamente hoy en día está muy bien de salud. Por medio de su podcast Lucero mucho que contar, compartió como fue su experiencia y llamó a sus seguidores a continuar con los cuidados pertinentes para evitar el contagio.

"Estoy muy bien de salud, pero quiero contarles que me contagié de Covid. Estuve contagiada de Covid y ya salí de ello, afortunadamente, gracias a Dios, soy muy afortunada", comentó la artista al iniciar el video, disponible en YouTube.

Lucero cuenta su experiencia al padecer Covid-19

Aseguró que no se contagió a finales de 2020, cuando estuvo encabezando varias jornadas de trabajo y conciertos online, ya que en todo momento se siguieron los protocolos respectivos. Sin embargo, la cantante y actriz de 51 años, madre de dos hijos, llamó a sus seguidores a no bajar la guardia, ya que todos somos vulnerables y cualquiera puede contagiarse cuando menos lo imagina. Y contó que, en su caso, no presentó síntomas fuertes, afortunadamente.

"No tuve síntomas que me hicieran darme cuenta inmediatamente que estaba infectada, no fueron cosas graves que empezara a sentir, una temperatura muy alta, un dolor de cabeza o algo muy específico. Sentí un poco de cansancio al hacer ejercicio, por ejemplo, no lo identifiqué como un síntoma de Covid, pensé tal vez estoy más cansada, tal vez no dormí bien", describió Lucero, agregando que luego se hizo una prueba PCR que, para su sorpresa, dio positivo.

A partir de ese momento, aunque sintió mucha incertidumbre, se trató con médicos especialistas en este virus, recibiendo los cuidados necesarios que le permitieron recuperarse de forma satisfactoria.

Fans de Lucero añoran verla en los escenarios

Luego de anunciar que había tenido Covid y que ya lo había superado, Lucero recibió todo el apoyo de sus fanáticos, dichosos de ver a su ídolo en buen estado de salud y recuperada. Y siguen añorando, como siempre, el regreso de la artista a los escenarios.

En su pasado show online llamado Lucero Pop Live, la cantante interpretó sus más exitosos temas musicales en versión pop, llevando alegría y ánimo a todo el público que la vio desde casa.

Sus atuendos en este show fueron de lujo, recordando los outfits que ha llevado a antiguas sesiones de fotos. Por ejemplo, en el año 2010 derrochó elegancia al usar una maxi falda rosa de seda estampada, con un top violeta también de seda y de cuello halter, enamorando a sus fans como siempre.

