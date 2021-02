Marcus Ornellas está dispuesto a provocar con sus personajes

Marcus Ornellas se describe como un actor, papá, amante de los carros, adicto al café, deportista y experto en BBQ.

Eso demuestra que es un hombre que le gusta disfrutar su vida y profesión como actor, además de divertirse.

Marcus arrancó el 2021 con el pie derecho, con el estreno de Monarca, en la que hace el polémico papel de Jonás.

“Desde el principio sabíamos a lo que íbamos, a lo que iba ir yo. Desde el principio me hablaron sobre el tema de escenas 'difíciles' o sensibles por así decirlo, lo primero que te dicen cuando haces ese tipo de casting es que si estás dispuesto a hacerlo y yo feliz de la vida porque me encanta los retos”, compartió Marcus Ornellas en entrevista con Publimetro.

Añadió, “me hacía mucha ilusión participar en este proyecto (Monarca) y sí hice escenas delicadas, pero recibí muchas críticas positivas. La serie desde la primera temporada está muy padre, sin embargo creo que la segunda estuvo más ágil, vertiginosa y tanto que la gente -literal- se la echó en uno o dos días; ahora ya quieren la tercera temporada (risas)”.



Marcus provocó la controversia por las escenas junto al actor Osvaldo Benavides en Monarca.

“Me considero muy afortunado de tocar personajes cada vez más distintos. Tengo la fortuna y agradezco a Dios por estar teniendo esa bendición de no estar encasillado en un tipo de personaje o proyecto”.

Si nos dejan, el primer protagónico en Televisa

El 15 de febrero arrancaron las grabaciones de la telenovela Si nos dejan, una nueva versión de la exitosa historia de Mirada de mujer.

La historia es protagonizada por Mayrín Villanueva, Alexis Ayala, y Marcus Ornellas.

La producción de Carlos Bardasano marca el gran regreso de Gabriela Spanic a Televisa, en el rol de Fedora.

"Ahora regresa a los foros de Televisa después de algunos cuantos años pues es mi segundo protagónico, pero mi primer protagónico en Televisa con un melodrama clásico", dijo Marcus Ornellas.

Añadió, "es muy padre la historia mi personaje que se llama Martín es muy dicharachero, juguetón, bromista y le gira la ardilla al muchacho (risas). Algo el papel de un periodista, nunca me había tocado un personaje así, por eso representa un reto".

El actor puntualizó que en Si nos dejan, el personaje de Martín es el que hacía Ari Telch en la popular telenovela Mirada de mujer.

Se espera que Si nos dejan se estrena a mitad de este 2020 por Las Estrellas.

Su vida junto a Ariadne Díaz

Hace unas semanas, el actor protagonizó un momento distinto a su profesión ante las críticas por un momento que compartió con su hijo.

Marcus Ornellas decidió responder a quienes lo critican a él y a su pareja, la actriz Ariadne Díaz, por "dejar" que su hijo use ropa "de mujer" para jugar, esto luego de que Díaz compartiera un video en sus redes sociales en el que el pequeño aparece bailando con una falda y tacones puestos.

El actor disfruta los momentos junto a su familia y al preguntarle si ha planeado hacer algo junto a Ariadne Días respondió:

"Me encantaría, ojalá sea un proyecto corto, por el bien de nosotros (risas), por el bien de nuestra relación. Finalmente trabajar y vivir con la misma persona no lo he probado, pero puede llegar a desgastar la relación… no sé, si algún día nos toque trabajar juntos, espero que sea cortito para que los disfrutemos", finalizó.

