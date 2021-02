Maribel Guardia a los 19 y 61 años ¿Notas alguna diferencia?

Maribel Guardia es sin lugar a dudas, un ícono de la belleza y la sensualidad a sus 61 años.

La actriz se vuelve tendencia cada que comparte una imagen en bikini.

También, por el gran número de memes que ha inspirado en las redes sociales.

"Mi cuerpo lo ha conservado a base de ejercicio y dieta", dijo Maribel Guardia.

Añadió, "además el secreto para mantenerme bien es que nunca subo de peso, simplemente me mantengo en el mismo peso".

La actriz de cine y televisión a desafía el tiempo y muestran su eterna juventud.

Muchas celebridades recurren a los "arreglos" con las cirugías, pero pocas mantienen sus rasgos y belleza en plena madurez.

Se tiene la impresión de que la juventud eterna sólo puede lograrse con la ayuda de cirujanos plásticos.

Pero Maribel ha revelado que es más una cuestión de estilo de vida y ADN.

Con más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram, suele compartir lo que ha sido su carrera artística.

Recientemente subió una imagen cuando tenía 19 años.

Los comentarios no se hicieron esperar, el más recurrente fue que no había ninguna diferencia entre la joven Maribel Guardia con la actual.

"Sigues igual de hermosa y ese cuerpo no pasó un año por ti", "No se cual es más guapa si la de 19 o la de ahora", "Hermosa antes y ahora más", "Que guapísima no cambia en nada sigue igual muy bella", mencionaron en los comentarios.



La abuelita más sexy

Hace unos días, circuló por redes sociales un meme de tradicional chocolate pero en lugar de rostro de Sarita García estaba el de Maribel Guaradia.

Los internautas la volvieron a relacionar con el famoso Chocolate Abuelita, pues consideran que la actriz podría ser el nuevo logo.

¿Qué tienen en común Cher y Maribel Guardia? Si crees que ellas tienen un aspecto envidiable para su edad, debes conocer su “receta” de la eterna juventud con aspectos similares.

