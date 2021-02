Xavier Ortiz: Se cumplen 10 años del accidente en moto que marcó su vida hasta el día de su muerte

Xavier Ortiz murió el 7 de septiembre de 2020 en Guadalajara, a la edad de 58 años.

Han pasado casi seis meses y todo parece indicar que a la carpeta de investigación no ha tenido cambios.

Este mes algunos amigos y familiares recuerdan el grave accidente que sufrió el ex Garibaldi en motocicleta.

El 27 de febrero de 2011 ocurrió el hecho, que para muchos fue el detonante para que la carrera del cantante tuviera un retroceso.

Hay que recordar que el accidente carretero le provocó 9 operaciones en la pierna y brazo izquierdo, colocación de tornillos y láminas.

En su momento Xavier Ortiz comentó que había dejado las motocicletas y los deportes para no poner en riesgo su vida.

Ante todo, por su hijo Xavier.



Manuel Sotomayor, amigo y socio de varios proyectos junto al cantante y actor, compartió cómo va la carpeta de investigación que se abrió luego del suicidio del artista el año pasado.

“Se desahogaron todas la pruebas para ver si había algún otro indicio que no fuera ahorcamiento mecánico y arrojo que sí fue ahorcamiento mecánico, que le llaman al suicidio”, adelantó Manuel Sotomayor.

Añadió, “fui a rendir mi declaración, a presentar algunas pruebas de que si estaba mal (…), no supe si ya le dieron carpetazo o se archivó, pero no puede archivarse porque, más o menos, tengo entendido que cuando hay un homicidio o suicidio dura cinco años abierta la carpeta de investigación, es por eso que no se puede cremar a la persona”.

El amigo de Xavier se ha mantenido en contacto con Carisa de León, viuda del cantante.

“Con la que tengo más contacto es con Carisa por el niño. Habló seguido con ella para saludar y ver qué le falta al pequeño Xavier; mientras con su hermano Rafael le habló para saludarlo, pero ya no hay nada referente al tema de Xavier Ortiz”.

Todas las notificaciones que se hagan serán recibidas por familiares directos a Xavier Ortiz.

“Los familias deben ser notificadas ante cualquier novedad, por si hay algún tema. Creo yo que ya no hay nada más, si no hubiera salido algún tema extraordinario a lo que ya habían hecho en las periciales del levantamiento cuando el incidente, ahí habría más investigaciones citados, pero lamentablemente fue como fue”, finalizó su amigo Manuel Sotomayor.

Rafael Ortiz señaló en su momento que el celular sería parte detonante de la investigación.

A seis meses del fallecimiento de Ortiz, el teléfono móvil no entró a la carpeta de investigación.

Primero, porque no pudo desbloquearse; segundo porque la familia ya no quiso utilizarlo como prueba.

Xavier Ortiz pasaba por un momento complicado en su vida El ex Garibaldi se mantenía alejado de los escenarios y esperaba nuevas oportunidades de trabajo.

Diez años del grave accidente de Xavier Ortiz

En 2010, Xavier Ortiz decidió cambiar su residencia a Guadalajara para comenzar nuevos proyectos, pero nunca imaginó que un 27 de febrero del 2011 le cambiaría la vida por siempre, ya que ese día sufrió el accidente en motocicleta que casi le quitó la vida.

Fue el propio ex Garibaldi quien señaló en vida, que nunca pudo recuperarse de ese accidente, sobre todo en la parte emocional.

“El 27 de febrero de 2011 va a quedar para siempre en mi memoria, es una situación que fue muy difícil, muy fea, no se la deseo a nadie, es triste saber que de repente necesitas un jalón de orejas para entender que la vida es mucho más sencilla, que la podemos vivir mucho mejor, sin tantos rodeos y tantos problemas que nos ponemos nosotros mismos”.

Xavier Ortiz tuvo un largo proceso de rehabilitación, pero siempre con una gran motivación que fue su hijo.

Al final, sus propios miedos y problemas, lo llevaron a tomar una decisión que le quitó la vida en 2020.



