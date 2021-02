Todo sobre el regreso de Frasier, Rugrats y Mentes criminales

ViacomCBS se suma a la guerra del streaming con Paramount+. La compañía anunció la llegada de su plataforma el 4 de marzo en 18 mercados, entre ellos Estados Unidos, Canadá y América Latina, con un amplio catálogo de series, películas y otros contenidos audiovisuales. Entre las novedades que prepara la plataforma hay varios regresos, como el de series míticas como Frasier o Rugrats, el reboot de Mentes criminales, un spin off de Avatar: The Last Airbender o la serie que adaptará la saga de videojuegos de Halo.

Fue el propio Kelsey Grammer el que confirmó que retomará su papel de Frasier en el revival de la icónica sitcom. "Después de haber pasado más de 20 años de mi vida creativa en Paramount, tanto produciendo proyectos como participando en ellos, me gustaría felicitar a Paramount+ por su entrada en el mundo del streaming", declaró el actor en el Paramount+ Investor Day.

"Con mucha alegría, me gusta compartir [el anuncio] del nuevo capítulo en el continuo viaje del doctor Frasier Crane", añadió. Según el sitio The Hollywood Reporter, David Stapf, presidente de CBS Studios, destacó que "hace mucho tiempo que los fans piden el regreso" de Frasier.

No es el único regreso que se espera, pues ViacomCBS planea un revival de Mentes criminales para la plataforma. A diferencia de la serie procedimental original, en la que cada episodio era un caso, en este caso, el equipo investigará un caso a lo largo de 10 episodios.

La mítica Rugrats regresará con un reboot en forma de serie de animación CGI, mientras que Bob Esponja ampliará su universo con una serie precuela, que se titulará Kamp Koral. La saga Star Trek tendrá un nuevo spin off, que se titulará Prodigy, además de estar también en producción otro spin off de Avatar: The Last Airbender.

Inicialmente prevista para Showtime, la adaptación televisiva de Halo también se traslada a Paramount+, además de que están también en producción nuevas series de sagas como Dora, la exploradora o Los padrinos mágicos, esta vez en imagen real. Otro programa que se expande es RuPaul's Drag Race, que tendrá un spin off titulado Queen of the Universe; además, la sexta temporada de All Stars llegará directamente a Paramount+.

No son los únicos regresos, pues se prepara una película de Beavis & Butt-Head, que tendrá una nueva serie reboot. En producción también una serie secuela de Flashdance, una serie precuela de Grease, así como también remakes de The Italian Job y Love Story en forma de series de televisión.

Entre los planes de Paramount+ está también estrenar sus películas pensadas para cines, como Misión Imposible 7, Top Gun: Maverick o Un lugar tranquilo 2, 45 días después de su estreno en salas de manera exclusiva en la plataforma.

Por otro lado, Paramount+ tendrá un amplio catálogo con más de 30 mil episodios, 2, 500 películas y mil eventos deportivos en directo, además de noticias las 24 horas del día. A falta de conocerse más su salida en España, el 25 de marzo llegará a los países nórdicos y a finales de año a Australia, la estrategia de ViacomCBS será la de aunar varias de sus marcas dentro de la plataforma Paramount+. El precio de la suscripción variará ligeramente en función del mercado.

De esta manera, se aprovechará las ofertas de productos de la compañía a través de su oferta gratuita, premium y de pago, con servicios como Pluto TV o Showtime OTT, para crear un ecosistema entrelazado junto con el esperado lanzamiento con la plataforma como principal núcleo.

Paramount+ y más productos

Paramount+ contará con una poderosa combinación de deportes en directo, noticias las 24 horas y una 'montaña' de entretenimiento de ViacomCBS, con un portfolio de marcas y estudios de producción conocidos a nivel mundial, entre las que se incluyen BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures y el Smithsonian Channel.

