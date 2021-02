Vinculan a proceso a Rix, acusado de violación agravada en grado de tentativa

El youtuber e influencer, Ricardo "N", conocido como Rix, fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en grado de tentativa.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Rix permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras se realiza el proceso, por lo que se fijó el plazo de un mes para la conclusión de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía, Rix será tratado como inocente en todas las etapas del procedimiento / Twitter: @@FiscaliaCDMX

El influencer de 29 años, fue detenido en la calle Glorieta Iglesia, colonia Candil del Pedregal, alcaldía Coyoacán, quien habría presuntamente agraviado a la también youtuber Nath Campos.

Según la indagatoria, el 18 de junio de 2017, la víctima, habría convivido e ingerido bebidas alcohólicas con varios amigos, entre ellos el indiciado.

La investigación revela que tras dicha reunión, Ricardo "N", presuntamente se ofreció a llevar a la víctima a su domicilio ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Una vez en el domicilio, la víctima se quedó dormida y al despertar, se percató que al lado de ella se encontraba el hoy aprehendido desnudo, quien probablemente le hizo tocamientos de índole sexual.

Rix es acusado por Nath Campos

Hace unas semanas fue la propia Nath Campos quien reveló a través de un video de poco más de 40 minutos, que durante una noche en la que se le pasaron las copas, descubrió a su supuesto "amigo" sobre ella haciéndole tocamientos.

"Hace unos años salí de antro con unos amigos. Todos yotutubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas; recuerdo que vomité de camino, llegamos a mi edificio, y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme a mi departamento, yo no podía caminar bien; los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jomper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía".

Confesó que con ayuda de su familia y mucha terapia fue que logró hablar sobre el tema, pues era algo que la hacía sentir culpable, al confesar que si no hubiera tomado de más posiblemente no se habría expuesto. Sin embargo, afirmó que aún y con copas de más es una situación que no debió vivir.

