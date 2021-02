'Doloroso e impactante', así fue para Carisa de León recibir la carpeta de investigación de Xavier Ortiz

Xavier Ortiz murió el 7 de septiembre de 2020 en Guadalajara, a la edad de 58 años.

Han pasado casi seis meses y fue la propia Carisa de León quien informó que la carpeta de investigación ya se cerró.

"La carpeta ya se cerró, ya me la entregaron, ya la revisé y leí de principio a fin, fue muy doloroso e impactante verla, pero a la vez me dio mucha tranquilidad", compartió Carisa de León durante un a intervención en el programa Ups! En vivo.

Agregó, "saber que no había pasado nada mas con la decisión que él tomó (…), ya sé que suena de cómo eso te puede dar tranquilidad, pues bien, uno siempre se queda con la duda de que alguien más pudo haber intervenido".

Carisa también dio algunos detalles que se incluyeron en la carpeta de investigación.

"El en examen toxicológico salió limpio, no tenía ninguna enfermedad terminal, eso me dejo tranquila, porque físicamente estaba en excelentes condiciones; saber que no tomaba medicamento, que al final no se atendió oportunamente y como cualquier enfermedad que no se atiende, tuvo un fin trágico".

Carisa de León y Xavier Ortiz, se casaron en 2014 y tuvieron al pequeño Xavier, quien ya tiene 9años.

"En el grupo de duelo he aprendido que esto tarda un año en que uno pueda aceptarlo o digerirlo, a veces veo a Xavi (hijo) triste y también me pongo triste".

Xavier Ortiz: Se cumplen 10 años del accidente en moto que marcó su vida hasta el día de su muerte El 27 de febrero de 2011, Xavier Ortiz, sufrió el grave accidente; un amigo cercano cuenta cómo va la investigación de su caso.

¿La mala de cuento?

Carisa León estuvo en media de la controversia y la polémica por su relación final con el ex Garibaldi.

"Nunca había tenido una experiencia cercana a un suicidio, no sabía qué estaba pasando, es como si estuviera en medio de un torbellino con una serie de preguntas, porque si me mandaba mensajes diciendo que era un excelente madre, porque me mandó un audio. Había memes de que me habían arrestado, pero no entendía. Teníamos dos años de separados, pero estaba confundida, no entendía el porqué estaban tan enojados".

Lo que viene

Carisa de Léon no piensa en hacer algo especial en su aniversario luctuoso, sino para la fecha de cumpleaños de Xaviert Ortiz, que es el próximo 29 de junio.

"Xavier quiere hacerle un jardín de flores a la tumba de su papá, seria algo en el núcleo cerrado (familia) para festejar su vida, no en septiembre, no para conmemorar la muerte, sino su cumpleaños para festejar su vida".

Más información de Publimetro:

Fallece periodista Gerardo Valtierra tras varios días de lucha contra la Covid-19 Su ex compañero en Televisa Deportes Javier Alarcón dio a conocer la noticia

Hugo López-Gatell se encuentra hospitalizado pero estable: La Jornada De acuerdo con el periódico La Jornada, el subsecretario se encuentra internado en el hospital instalado en el Centro Citi-Banamex

Emma Coronel y ocho mujeres más famosas del narcotráfico Aunque menos conocidas, muchas mujeres han destacado en el mundo de las drogas liderando importantes cárteles o iniciando a capos como Pablo Escobar

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: