Celebridades denuncian racismo en los Globos de Oro con 'TimesUpGlobes' ¡Exhiben falta de diversidad!

La edición 78 de los Globos de Oro se realizará en medio de la pandemia de Covid-19 pero también de las acusaciones que diversos periodistas, actores y directores han realizado contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) que lleva a cabo los premios, por la falta miembros negros entre sus afiliados.

Por esta razón, diversas celebridades se han unido en la campaña llamada TimesUpGlobes, en la que se exige a dicha asociación la apertura a más periodistas de otras nacionalidades y orígenes étnicos.

Entre las celebridades que han mostrado su apoyo a este movimiento se encuentran Mark Ruffalo, América Ferrera, Alyssa Milano, Kerry Washington, Lupita Nyong'o, Simon Pegg, Tiffany Red, Lynn Whitfield, entre muchos otros quienes compartieron el mensaje: una solución cosmética no es suficiente.

La actriz Viola Davis también mostró su apoyo al movimiento y compartió un poderoso mensaje en su cuenta de Instagram. "El viaje de un artista negro está plagado de obstáculos para crear, desarrollar y ser reconocido por nuestro trabajo. Si continuamos en silencio, la generación más joven de artistas tendrá exactamente la misma carga que llevar. No más excusas", publicó.

Mientras que la actriz con ascendencia mexicana y española, Eva Longoria no se quedó atrás, pues recordó el momento que en el que presentó una categoría con su colega América Ferrera en los Globos de Oro. "Hace cinco años con @americaferrera defendiendo la falta de diversidad. Es una pena que sigamos tocando el mismo tambor hoy", escribió.

La actriz Bryce Dallas Howard también mostró su postura al respecto. "Un cuerpo de votantes compuesto por 87 personas sin ningún miembro negro es otro ejemplo del abuso de poder y el racismo sistémico que impregna tanto a Hollywood como a nuestro país", enfatizó.

Asimismo la periodista de televisión y radio estadounidense, Jacque Reid expresó su opinión sobre la falta de diversidad en los Globos de Oro. "La falta de representación negra dentro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood continúa perpetuando el racismo sistémico. La HFP, integrada por periodistas y fotógrafos, es la encargada de elegir a los nominados y ganadores de los Globos de Oro. Un #RADNewWorld reconoce la importancia de la visibilidad racial dentro de la industria del entretenimiento y crea conciencia sobre la injusticia social", publicó.

Globos de Oro y la controversia

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood cuenta actualmente con 87 miembros, pero ninguno de los periodistas que la conforman es afroamericano. Asimismo se destaca que la membresía durante años se ha limitado, lo cual tiene una fuerte repercusión en los nominados.

Asimismo, Europa Press señaló que la organización dejó fuera de sus nominaciones a Podría destruirte, serie creada y protagonizada por la actriz y guionista negra Michaela Coel y también se ha denunciado un presunto trato de favor a la serie Emily in Paris, a la que se ha acusado de "comprar" sus nominaciones con regalos y lujosos viajes a algunos miembros de la asociación.

Pero eso no es todo, pues la ex presidenta de la HFPA, Meher Tatna comentó a Variety que la organización no ha tenido un miembro negro en casi dos décadas.

Ante las acusaciones, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood publicó un comunicado en el que destacan que están trabajando en acciones para admitir a miembros negros. "Estamos totalmente comprometidos a garantizar que nuestra asociación refleje a las comunidades de todo el mundo que aman el cine, la televisión y los artistas que los inspiran y educan", informó la asociación en el comunicado.

