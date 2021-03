Yalitza Aparicio divide opiniones como conductora en la televisión

Hace casi dos años Yalitza Aparicio logró fama internacional tras su debut en el multipremiado filme del director mexicano Alfonso Cuarón, Roma.

Y aunque la actriz originaria de Tlaxiaco Oaxaca no ha vuelto a la pantalla grande, su voz ha resonado en muchas instancias.

En 2019, Yalitza Aparicio fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo de la BBC, y desde ese año forma parte de los mexicanos miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Eso le abrió un camino para poner en el foco público causas no vistas y manifestar su apoyo a comunidades con las que se identifica.

Yalitza Aparicio y Leticia Sahagún, fueron las conductoras del programa Punto de Encuentro TNT, en el que habló de los nominados de este año de los Globos de Oro.

Su participación rompe los esquemas y estereotipos en este tipo de programas de televisión.



La actriz celebró que la inclusión de rostros de origen étnico vaya ganando terreno.

Yalitza compartió su experiencia en la industria cinematográfica para analizar las fortalezas de cada uno de ellos, así como las sorpresas, los favoritos y aspectos más destacados de la gala de esta noche.

“Para mí es una gran oportunidad presentarme como conductora. Es algo muy valioso para nosotros los mexicanos el ver una representatividad en las pantallas, creo que mas allá de decir de dónde eres o qué facciones tienes, es la serie de oportunidades que da TNT de mostrar la diversidad que hay, de nuestras habilidades, más allá de los estereotipos. Me siento feliz de poder contar con esta oportunidad”, declaró la actriz hace unos días en Publimetro.

Reacciones en Twitter

Durante el programa de TNT se dieron varios comentarios, la mayoría de crítica para la pareja conformada por Yalitza Aparicio y Lety Sahagún.

"Parecen robots ellas 2, sinceramente no pudierom encontrar a un par de personas que sepan de la industria cinematográfica para conducir los gol", "Mucha suerte a todos, en especial a Yalitza"," Qué le pasa a las conductoras parecen salidas de The Truman show", dijeron algunos internautas.

Mientras otros señalaron, "No interactúan entre ellas. Todo muy guionado. Nada de naturalidad", "Se ve muy sobreactuado y molesta , no es natural", "Yalitza es divina pero no para hacer de presentadora, más dura que rulo de estatua".

Le falta naturalidad a Yalitza para conducir, se ve que no se siente cómoda. (Probablemente es porque sea su primera vez haciendolo)

Pudieron convocar a otro personaje como partner de Lety. — Atenea Cathalina Neyra (@cathalinaneyra) March 1, 2021

Excelentes las dos!! Abrazos desde Montevideo, Uruguay!! Seba y Joy! — Sedelo (@Sedelo2) March 1, 2021

Qué dupla!

Tan fatal! 👎👎👎 Pésima 👎👎👎 Perversa 👎👎👎Cero química 👎👎👎 Cero empatía 👎👎👎 Puro telepromter 👎👎👎 — ClauVal (@Clauval1256) March 1, 2021

