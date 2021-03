Así lucen los protagonistas de La chica de rosa a 35 años de su estreno. ¿Cuál es tu escena favorita?

Molly Ringwald (Andie), Andrew McCarthy (Blane), Jon Cryer (Duckie) y James Spader (Steff) protagonizaron la película La chica de rosa en 1986.



El filme se estrenó en los ochenta y se volvió de culto para algunos seguidores por su historia rosa, que influyó en la moda y la música.

Hace 35 años, Pretty in pink (La chica de rosa) se estrenó en los cines con una de las mejores bandas sonoras de los 80, incluidas canciones de The Psychedelic Furs, New Order, The Smiths, OMD, Echo & the Bunnymen, INXS, Suzanne Vega con Joe. Jackson, Belouis Some, entre otras.

La actriz Molly Ringwald se convirtió en una actriz importante de la década de los ochenta, que convirtió a su personaje de Andie en un ícono de moda que rompe con los estereotipos.

La chica de rosa cuenta la historia de Andie Walsh (Molly Ringwald), una buena estudiante de clase humilde, quien vive con su padre que está sin trabajo (Harry Dean Stanton).

Cuando conoce a Blaine (Andrew McCarthy), un chico guapo, sensible y de buena familia, el enamoramiento es mutuo.



Sin embargo, la relación se ve amenazada por múltiples obstáculos.

Durante la trama tiene que enfrentarse al acoso, el bullying y el clasismo, bajo el género de la comedia romántica.

John Cryer se convirtió en el adorado Duckie, que puso de moda su estilo de vida y los momentos musicales que protagonizó durante la cinta.

Molly Ringwald, de 52 años, sigue actuando en series y cintas para streaming; además tiene una banda de jazz.

La chica de rosa puede encontrarse en versión subtitulada en YouTube, para quienes buscan recordarla o verla por primera vez.

¿De qué trata La chica de rosa?

Andie es una joven que quiere ser aceptada por la sociedad y que vive con un montón de problemas.

Su padre no encuentra trabajo, su mejor amigo es un excéntrico que está enamorado de ella y las chicas ricas de la escuela la tratan peor que a sus empleadas.

Para colmo de males, se ha enamorado de un chico con el que quiere tener una cita para el baile del instituto, pero su difícil carácter la lleva a tener un enfrentamiento y acudir sola al evento.

