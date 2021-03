Nomadland: todo sobre la cinta ganadora del Globo de Oro ¿Quién es quién? y ¿de qué trata?

En la edición 78 de los Globos de Oro, la película Nomadland fue la ganadora de la categoría de Mejor película de drama, en la que competía contra cintas como Mank, El juicio de los siete de Chicago, The Father y Promising young Woman. Este filme también es el primero dirigido por una mujer en ganar dicha categoría.

Además de que la cinta fue galardonada como Mejor película, la directora Chloé Zhao también recibió la estatuilla como mejor dirección, lo cual la convierte en la primera mujer de origen asiático en ganar esta categoría en la historia de los Globos de Oro y por si fuera poco se convirtió en la segunda mujer en ganar esta categoría en los 78 años que lleva celebrándose esta entrega de premios.

Nomadland se perfila para ser una de las favoritas de los Premios Óscar este año, pues ha logrado impactar a los críticos de cine a nivel internacional, pues durante su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2020 logró alzar el León de Oro.

¿Qué se puede ver en Nomadland?

La película es una adaptación de la novela homónima de Jessica Bruder, la cual narra la historia de Fern (Frances McDormand), una mujer que se vuelve una nómada vehicular en Estados Unidos tras quedarse sin nada debido a la crisis económica de 2008. Por lo que debe dejar Nevada para poder sobrevivir y en su camino encontrará más personas como ella, quienes son personas que en la realidad viven dicha situación.

La cinta se estrenó en febrero del año pasado en Estados Unidos y se espera que antes de la entrega de los Premios Óscar pueda llegar a las salas de cine en México.

El elenco está conformado por:

Frances McDormand (actriz)

David Strahairn (actor)

La película también cuenta con un elenco de personas que no son actores como Linda May y Charlene Swankie, quienes compartieron también sus historias reales como nómadas.

Bob Wells es uno de los nómadas más famosos de Estados Unidos al contar con un canal de YouTube, donde relata sus experiencias.

Más sobre Chloé Zhao

Zhao es una cineasta nacida en China, quien estudió gran parte de su vida en Reino Unido. Tras estudiar ciencias políticas, Chloé decidió viajar a Nueva York para estudiar cine. Entre su haber se encuentran cintas como Songs My Brothers Taught Me, The Rider y actualmente dirige la cinta Eternals del Universo Cinematográfico de Marvel.

Mientras que la protagonista de la historia, Frances McDormand es una reconocida actriz estadounidense, quien en dos ocasiones ha recibido el Óscar a Mejor actriz por Fargo (1996) y Tres anuncios por un crimen (2017).

