Pedro Damián habla sobre la nueva versión de 'Rebelde' ¡Así reaccionó el creador de RBD!

Rebelde fue uno de los fenómenos juveniles más exitosos de las últimas décadas, el cual logró conquistar a millones de personas a nivel internacional con su historia de amor pero también con temas musicales. A 15 años de que la versión mexicana de la historia llegó a su fin, se dio a conocer a la nueva generación que formará parte de la serie de Rebelde, que se transmitiría por streaming.

En México, Rebelde fue producida por Pedro Damián y se transmitió por primera vez en octubre de 2004 y culminó dos años después tras arrasar con el rating de la televisión nacional. Además, se convirtió en la tercera producción de Televisa en contar con una hora y media al aire debido a su éxito.

Por esta razón, el productor habló con Publimetro sobre esta nueva versión de la historia y confirmó que él no forma parte de esta producción, pues los derechos de la historia los tiene una productora argentina.

"No realmente no, en lo único que voy a participar es en la parte de la música, pero en la historia no tengo nada que ver porque es la versión de Argentina. En la música tengo varios temas de RBD que son míos, entonces me están pidiendo la posibilidad de poderlos usar y con mucho gusto los voy a autorizar. Creo que tiene la idea de hacer sus propias versiones porque lo que están adquiriendo son los derecho sobre la música. No sé si usarán todos los temas, pero en lo personal a mí me pidieron los míos, de los cuales soy autor como lo es Sálvame y otras", mencionó.

Pero destacó que le desea mucho éxito a esta nueva adaptación. "Creo que es una buena oportunidad para contar una historia que fue una parteaguas en la industria del entretenimiento para jóvenes y que ojalá les vaya muy bien con este proyecto, que logre los objetivos de comunicar una historia atractiva, que le de a los jóvenes puntos de vista que los hagan mejores. También para conectar con ls nuevas generaciones", dijo.

En cuanto al documental de RBD, Pedro Damián señaló que están trabajando en poder llevarlo a cabo.

"Sí, el documental es un proyecto que tenemos desde hace varios años pero ha sido un poco difícil concretarlo, esperamos que eso ocurra pero no hay prisa, yo en lo persona no tengo ninguna prisa en terminar el documental porque lo principal es que se haga bien y que comunique la transformación que los integrantes como personas y como artistas tuvieron durante RBD. Estará enfocado en el detrás de cámaras de todo o que vivieron", comentó.

La plataforma digital Netflix reveló que la nueva serie de Rebelde iniciará su producción en la Ciudad de México bajo el mando de Woo Films y Propagate. Además, esta historia estará basada en la propiedad intelectual de Cris Morena Group y Dori Media Group llamada Rebelde Way, que fue un éxito de Argentina, la cual fue adaptada posteriormente por Televisa con las actuaciones de Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María, Alfonso Herrera y Christopher Uckermann.

Pero eso no fue todo, pues también se dio a conocer un comunicado de la propia Elite Way School, instituto donde estudian todos los rebeldes, en el que se les da la bienvenida a la nueva generación 2022.

"Los nuevos alumnos comenzarán a portar el uniforme EWS en los cursos de introducción que iniciarán a partir del 1 de marzo de este año, preparándose así para el próximo inicio escolar 2022 en esta institución, siempre comprometida con formar a los futuros líderes del país", destaca el comunicado.

Esta serie no contará con las actuaciones de Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María, Poncho Herrera y Christopher Uckermann, ya que presenta a un nueva generación de estudiantes. Por lo que el elenco estará conformado por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

El origen de Rebelde…

Cuando se habla de RBD, no se puede dejar de lado la historia original llamada Rebelde Way, que corresponde a una novela argentina producida por Cris Morena Group, la cual se estrenó en junio de 2002 y culminó en diciembre de 2003. Entre los protagonistas se encontraban Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamin Rojas y Felipe Colombo.

Cabe destacar que a la par de la telenovela en México, Rebelde consolidó su éxito con su agrupación musical, la cual en 2004 lanzó su primer disco homónimo conformado por los temas Solo quédate en silencio y Sálvame.

Tras el éxito del álbum RBD comenzó su primera gira llamada Tour generación, que inició en Toluca y termino en Lima siendo calificada por Ocesa como la cuarta más vendida de la historia. En septiembre de 2005 dieron conocer su segundo disco llamado Nuestro amor, el cual rompió récords en ventas al conseguir triple disco de platino.

