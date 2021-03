Billie Eilish desnudó su alma frente a la cámara de R.J. Cutler

R.J. Cutler y Billie Eilish fueron cómplices frente y detrás de cámaras durante la filmación del documental Billie Eilish: The world's a little blurry.

La cinta de dos horas y media expone las raíces musicales y familiares de la popular cantante estadounidense y su ascenso a la fama, en medio de cambios emocionales y procesos difíciles que pocos conocen.

El filme terminó su rodaje en febrero de 2020 "antes de que el mundo se hundiera", dijo Billie Eilish.

Publimetro tuvo la oportunidad de charlar con el galardonado cineasta R.J. Cutler y la cantante sobre este este material que muestra parte de su álbum debut When we all fall asleep, where do we go?

“La fórmula es la confianza, necesitas que tu sujeto confíe en ti, necesitas entender que la confianza no es algo que suceda una vez, es como cualquier relación con otra persona, cuando estás en una relación necesitas entender que fundamentalmente la historia les pertenece a ellos no a ti, esa es la fórmula. Todo lo que quiero es observar, y cuando me encuentro a mis sujetos les digo que todo lo que necesito es observar, que se que la historia les pertenece a ellos y yo solo tengo que ganarme su confianza, y eso es lo que trato de hacer, es algo muy simple, demasiado simple”, compartió R.J. Cutler.

Billie junto a su hermano Finneas y padres muestran momentos privados que provocaron varios pensamientos de la intérprete de Bad guy al verlo en la pantalla.

“No sentí que nadie intentara hacerme quedar mal o decir o hacer algo que no fuera genuino. Fue genuino. Pero sí, me dio miedo, y no solo confío en nadie, así que me costó mucho decir, 'sí, claro, esta persona puede dirigir esto'. mucho tiempo, y no tengo voz real, fue una tortura, pero creo que al final fue beneficioso, y estoy muy feliz de que haya sido así".

Con algunos miedos por verse expuesta de manera tan íntima, puntualizó:

“Cuando vimos el primer corte en mi casa, hubo un momento en el que sucedió algo. Detuve la película y todos gritamos. No dejé que mi familia mirara hasta esto, no dejé que el equipo mirara. Saben todo sobre mí. Hubo un par de cosas en las que detuvimos la película y dijimos: "Mierda, ¿qué se supone que debemos hacer?". Pero sabemos que eso debe estar ahí porque hace la película. Es importante contar la historia tal como fue. Tuve que dejar mis propias inseguridades sobre mi vida personal y decir: ¿Sabes qué ?, hace que la película sea hermosa ".

Billie Eilish ha tenido diferencias con sus directores de sus videos, a lo que el cineasta respondió:

La cantautora reveló que trató de no imaginar que tenía una cámara frente a ella.

“Fue alucinante y surrealista la forma en que funcionó mi vida. El hecho de que lo tengan en la película es una locura. Lo tienen antes de que yo fuera nadie. Y no pensaba convertirme en nada más que eso. Era una idea loca y estaba de acuerdo, porque crecí amando los documentales. Nunca pensé en ello como una realidad. Incluso cuando estaban filmando, toda mi familia y yo pensamos: "eh, nunca va a salir".

Controladora, infeliz, perfeccionista y fan de Justin Bieber es como se define la cantante y eso está en el documental.

“Ha sido bastante loco y surrealista desde que lo vi. ¡Ay! No tenía idea de qué esperar antes de verlo. Me gusta controlar lo que hago y cómo me perciben. Creo que es inteligente por su parte que no me dejaran tener nada que decir, porque muestra más de mi vida sin que yo intente controlar la narrativa".

Por último, R.J. Cutler terminó la entrevista con el siguiente mensaje:

"Es un viaje muy simple en este filme, un viaje a un momento muy importante, de su hogar a los premios Grammy donde fue nominada, es un viaje a un momento importante, donde sale de una mala relación y se vuelve muy famosa".

En palabras de Billie Eilish

"Tuve que dejar mis propias inseguridades sobre mi vida personal y decir: ¿Sabes qué ?, hace que la película sea hermosa".

Billie Eilish aprendiendo a controlar la fama La cantante habla de la fama, sus miedos y retos más allá de la música.

De qué se trata

Billie Eilish: The world's a little blurry cuenta la historia de la mayoría de edad de la cantante y compositora y su ascenso al estrellato mundial.

Del galardonado cineasta R.J. Cutler, la película ofrece una mirada profundamente íntima de la adolescente.

Es un viaje de Billie, con solo 17 años, navegando por la vida en la carretera, en el escenario y en casa con su familia, mientras escribía, grababa y lanzaba su álbum debut When we all fall asleep, where do we go?

¿Dónde ver el documental?

El documental está disponible en la plataforma de Apple TV +

Proceso

– 14 meses editando el film, es un proceso largo

– 27 horas tuvo el primer corte fueron 27 horas.

-2018. R.J. Cutler visitó por primera vez la casa de verano de la familia O’Connel: Finneas, Maggie Baird, Patrick O’Connell y Billie Eilish.

A detalle

Estreno. R.J. Cutler y Billie Eilish estrenan el documental Billie Eilish: The world's a little blurry por la plataforma de Apple TV+

Trama. La cantante muestra sus momentos más íntimos y reveladoras en el filme de dos horas y media

Revelaciones. Controladora, infeliz, perfeccionista y fan de Justin Bieber es como se define la cantante y eso está en el documental

