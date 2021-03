Este es el cambio radical de personaje que hará "El Profesor" luego del final de La Casa de Papel

El actor Álvaro Morte no deja de sorprender a sus seguidores, pues recientemente reveló que al finalizar las grabaciones de La Casa de Papel, serie exitosa de Netflix, se sumará a un nuevo proyecto que lo tiene muy contento, ya que podrá mostrar su versatilidad. Se trata de un personaje muy diferente al que interpretó en la trama española. Atrás quedó el hombre tímido, astuto y brillante que planificaba y organizaba a una banda de inteligentes ladrones que eran capaces de asumir los más peligrosos riesgos, solo con la finalidad de cumplir cada objetivo.

Ahora "El Profesor", se despoja de su apariencia tímida, inocente e intelectual para dar vida a Logain Ablar en The Wheel of Time, la nueva producción para Amazon Prime en la que asumirá un rol muy oscuro, misterioso que describió como "sacado de The Matrix", pues es alguien completamente opuesto a su antiguo papel.

Álvaro Morte películas y demás cambios radicales que hará luego del final de La Casa de Papel

Durante la entrevista, Morte aseguró que nunca se había imaginado en un proyecto de ese calibre, pero también se mostró abierto a interpretarlo, ya que es el trabajo ideal para quitarse la etiqueta de "El Profesor", papel con el que alcanzó la plenitud, la fama y el cariño del público. Ahora deberá cambiar completamente su aspecto físico, pues debe dejarse crecer el cabello, ya que este nuevo personaje posee una larga melena y viste siempre en atuendos oscuros, "casi galácticos", dijo.

"He intentado hacer mi propia versión, porque creo que el trabajo de los actores es aportar algo creativo al papel. Cuando definen al personaje en los libros parece sacado de 'Matrix', siempre vestido de negro y con su melena negra. Un tipo elegantón y serio. Y yo quise romperlo un poco indagando en la parte humana. Ojalá les guste a los fans", añadió el actor.

Con este nuevo trabajo, Álvaro Morte se despide de uno de los más icónicos papeles que ha hecho en su vida, pues aunque él no fue elegido como primera opción, sino el actor Javier Gutiérrez, luego de su casting resultó ideal para dar vida a "El Profesor", tanto que para muchos será complicado verlo asumir otro personaje.

Álvaro Morte y "El Profesor"

Una vez que el actor de 46 años asumió este trabajo descubrió que era capaz de desarrollar hablidades interpretativas muy intensas y que éstas fueran capaces de ser apreciadas por el público, hasta el punto de crear un impacto muy positivo a través de ella. Pero lo que nunca imaginó es que la fama sería tan vertiginosa que ahora que se despide de este rol, lo deja con mucha nostalgia y agradecimiento.

"El Profesor es muy interesante, muy divertido de ejecutar, porque tiene muchas capas y siempre descubres algo nuevo", dijo el actor a los diferentes medios de comunicación quienes se acercaron a él para descubrir qué pasará ahora con su carrera en la que sin duda, le llueven propuestas muy ambiciosas e interesantes.

Un claro ejemplo de ello es que al apenas finalizar las grabaciones de La Casa de Papel temporada 5, ya está sumergido en el guión y caracterización de un personaje que de seguro generará opiniones, reacciones, memes y demás debates en las redes sociales. Lo cierto es que muchos esperan verlo ya en pantalla para sacar sus conclusiones.

