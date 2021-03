Yalitza Aparicio con mini vestido blanco estilo lápiz bordado con diamantes es la personificación de la elegancia

Han pasado dos años ya y aun el público no supera el paso de Yalitza Aparicio por las alfombras rojas más prestigiosas del mundo del cine.

La actriz mexicana, de 27 años de edad, causó sensación con cada salida, con cada foto, en cada premiación, precisamente gracias a sus impecable estilo que le permitió usar vestidos de renombrados diseñadores como Carolina Herrera y Valentino.

Yalitza disfruta al combinar y texturas en la moda / Instagram

Largos, texturizados, con chamarra y bordados multicolores, no hubo una tendencia que la novel actriz, consiguiendo su primera nominación al Oscar en su película debut, no probara y dominara.

Yalitza Aparicio en mini vestido blanco con bordado de diamantes dictó clase de elegancia y moda

En su visita al show de Jimmy Kimmel, al lado de su compañera de reparto Marina de Távira, Yalitza Aparicio deslumbró a la audiencia al llegar con un delicado vestido blanco de encaje, el cual tenía en su parte baja apliques de pétalos de seda amarillos y púrpuras.

Pero fue en el almuerzo a los nominados al Oscar, una reunión previa a la ceremonia que sirve para socializar entre los nominados, donde la mexicana destacó al usar un divino vestido corto.

Blanco y con estampado étnico formado por pequeños diamantes, Yalitza dejó sus tonificadas piernas al descubierto y demostró que la creatividad y versatilidad en la moda no tienen límites.

En el mismo día no se conformó con un atuendo, si no que decidió hacer un cambio a un conjunto profesional tejido de color blanco y borgoña que le dio una silueta fantástica y la posicionó como la mejor vestida de la tarde.

La sensualidad también estuvo presente en los atuendos de la actriz durante su carrera al Oscar, teniendo su punto máximo cuando usó un vestido corto amarillo con mangas bombachas. El estilo de la mexicana puede servir de ejemplo para millones de mujeres chaparras.

Yalitza Aparicio se ha lucido como conductora

Mientras espera el siguiente proyecto que la lleve de vuelta a la gran pantalla, Yalitza Aparicio está probando suerte en la conducción, destacándose frente al micrófono en dos oportunidades de oro.

La primera de ellas se dio hace algunos meses cuando le tocó conducir la entrega de los Latin Grammys al lado de Carlos Rivera, de nuevo brillando sobre el escenario con varios cambios de vestuario.

Yalitza Aparicio fue una de las más elegantes de la noche / Getty Images

Destacó un vestido blanco de Carolina Herrera, el que combinó con un tocado de rosas rojas. A pesar de haber recibido algunos comentarios negativos, la mayoría del público coincidió en que esta podría ser una carrera para la actriz.

Yalitza Aparicio con pants grises y suéter blanco ensaya para el show previo de los Globos de Oro La actriz conducirá la emisión precedente a la premiación transmitida por TNT.

En días recientes pudo ponerse de nuevo ante las cámaras cuando estuvo en la antesala a los Globos de Oro transmitida por TNT, donde comentó sobre las cintas y series nominadas, además de contar anécdotas de su asistencia a la ceremonia.

Jamás se le había visto tan elegante y con colores tan llamativos / Instagram

Hermosa en una blusa de satén rosa neón y falda púrpura, Yalitza pudo cautivar a una audiencia que día tras día se resiste menos a su encanto. Opinó como una experta sobre las películas y cintas nominadas, contando con el apoyo de su compañera en el momento Lety Sahagun.

Demostró todo su conocimiento sobre cine y televisión / Foto: TNT.

Mantendrá sus obligaciones profesionales en paralelo con su trabajo junto a la Unesco, donde desde hace ya casi dos años es embajadora de la población indígena mundial y ha sido invitada a reuniones con líderes mundiales donde busca defender los derechos humanos de los indígenas.

Te recomendamos en video