Famosas alzan la voz y motivan a la reflexión en el Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer no ha pasado desapercibido por muchas famosas, pero también famosos.

Desde temprano muchas celebridades quieren dejar constancia con imágenes o mensajes en sus redes sociales de la importancia que supone la lucha por la igualdad en una jornada reivindicativa que también llena las calles de muchas ciudades en México.

Con el paso de las horas, cada vez son más los rostros públicos que quieren sumarse a esta reivindicación y usan sus redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, para aportar su particular grano de arena.

Estos son algunos de los ejemplos que Publimetro ha recogido durante esta jornada del 8 de marzo.

"Si alguien me hubiera dicho cuando era niña que algún día sería un modelo a seguir para las mujeres de todo el mundo, no lo hubiera creído. Todos los días recibo mensajes de mujeres valientes que me cuentan sus historias. ¡Estoy tan orgulloso de todas y cada una de ustedes! Contenta", dijo Tina Turner.

Mientras Erika Buenfil, la reina del TikTok compartió: "Hoy es un gran día. #8m2021".

"A las que ya se fueron, a las que permanecemos y a las están por llegar… Como decía mi amada #Frida, cuando quieren la luna se la bajan ellas solas. A esas a las que, si las lanzas a los lobos, volverán liderando la manada… Feliz #DiaInternacionalDeLaMujer", señaló Mónica Naranjo.

Flor Amargo envío un mensaje especial: "#8Marzo Por todas la Mujeres que silenciosamente han construido la historia!".

También Rigoberta Menchú se sumó: "Las mujeres tejemos humanidad. #8M2021".



La actriz Esmeralda Pimentel publicó una adaptación al Himno Nacional:

"Que caiga con fuerza el feminicida

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor. @vivirquintana".

La española Niña Pastori subió: "Hoy es nuestro día ? Soy mujer, hija y madre de dos niñas. Sigamos buscando un futuro igualitario. Hoy y siempre."

La actriz Eréndira Ibarra mostró un mensaje contundente: "Hoy es día de lucha. Cómo todos los días pero hoy, somos tsunami. Juntas somos más fuertes, informadas y organizadas somos invencibles. Críticas y conscientes de nuestro privilegio. Y que ninguna teoría destruya nuestra empatía. Las amo a todas".

María León expresó a través de su Twitter:

"No es una lucha de mujeres contra hombres, no es una guerra contra el gobierno, es un grito desgarrador pidiendo justicia, para dejar de vivir con miedo e inseguridad, para que nos cuiden como sabemos que cuidan lo que les parece importante e irreemplazable…"

Agregó, "porque perder a una es perdernos a todas, es un grito de dolor… que a oídos sordos, se vuelve desesperado".

Carta al presidente

Muchas cantantes y actrices mexicanas firmaron una carta al presidente, que también colocaron en sus redes sociales.

Utilizaron los hashtag #SomosUnaVoz #8M #NiUnxMenos #NiUnxMás #8m2021

