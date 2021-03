Arturo Carmona toma acciones legales contra el acoso sexual que sufrió su hija

Arturo Carmona decidió tomar cartas sobre el asunto de acoso sexual que sufrió su hija Melenie Carmona.

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, reveló el pasado 8 de marzo que sufrió acoso sexual, fue a través de sus redes sociales que contó su mala experiencia, y señaló a un familiar cercano como el responsable.

Ante esto, el actor y conductor decidió emitir una declaración a través de un comunicado este martes 9 de marzo.

"Ante la triste y lamentable situación que está pasando mi hija Melenie Carmona Villarreal y por el tipo de abuso del que fue víctima", comenzó Arturo Carmona.

Añadió, "hemos tomado la decisión de hacer por única ocasión este comunicado".

El padre de Melenie envió un corto pero contundente mensaje.

"El dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer".

Continuó, "en consecuencias hemos decidido tomar acciones legales pertinentes. Mi hija tiene todo nuestro apoyo y respaldo, el dolor es mucho y no voy a dejar pasar esta situación".

Reacciones en redes sociales

"Mi querido Arturo un fuerte abrazo en la distancia para ti y tu amada hija, eres un padre maravilloso", compartió Maribel Guardia.

Mientras seguidores de Arturo Carmona le enviaron algunos mensajes:

"Mucha fuerza y adelante, no permitan que lo sucedido quedé en familia, y hacer justicia por el amor incondicional que le tiene a su hija!", "Me da mucho gusto que tomes acción. Si no fuiste enterado en su momento es hora de buscar castigo para el responsable, sea quien sea. Dios ilumine siempre a tu niña y s ti. Tienes una hija hermosa y valiente"

"Nunca hay que callar ante ningún aviso hay que denunciar y hacerlo público para que otras personas se quiten el miedo. Desde el salvador un abrazote Arturo bendiciones".

