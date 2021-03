Juan Daniel García se prepara para lo que venga, así sea un Óscar

Juan Daniel García Treviño está aprendiendo a lidiar con la popularidad que le dio su papel de Ulises en la cinta Ya no estoy aquí, bajo la dirección de Fernando Frías.

Publimetro charló vía Zoom con el joven actor de 21 años desde su natal Monterrey.

Dentro de un estudio de grabación y unas congas a un lado, Juan Daniel García, compartió cómo ha cambiado su vida y lo que representa la llegada de una posible nominación al Óscar, como mejor cinta extranjera.

¿Qué ha cambiado en tu vida?

— Antes andaba de soldador y músico, no digo que he dejado de hacer cosas, sigo haciendo las cosas que hacia antes. Hace como 15 días soldé la mesa de mi mamá que se descompuso. Sigo yendo a la tiendita en la colonia, ahí no me piden tantas fotos como en el centro (risas).

Siempre que estoy en mi barrio voy y cotorreo con los camaradas, juntamos a echar la caguama, sigo jugando futbol y hago música.

No dejo de sorprenderme de menciones y comentarios, eso para mí es un golazo porque estoy contando la historia de mis camaradas, de mi barrio, de la otra cara de Monterrey que no conocían en el mundo.

Ya no estoy aquí representará a México en los premios Óscar 2021 Es la película elegida por la AMACC para ser considerada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences en los premios.

¿Cómo se dio este acercamiento al cine?

— Me encontraron los directores del casting, en la explanada del Palacio de Gobierno en Monterrey. Yo tenía un grupo familiar, mi mamá cantaba y mis hermanos tocaban. Teníamos un maestro, porque trabajábamos en el área de Prevención Social del Delito en Escobedo por parte del gobierno que nos daba instrumentos y hacíamos el taller de música en mi casa para que la banda estuviera aprendiendo música y no apedreando en la calle.

Un día llegó el maestro para decirnos que iba a ver un concierto de Celso Piña y había una oportunidad para tocar ahí… ¡Imagina, Celso Piña! El icono de la música en Monterrey con la cumbia colombiana, la cumbia regia, pues si nos fuimos a abrir el concierto, fue ahí que me encontraron para la película, fue el primer acercamiento.





Publicidad





¿Con qué te quedas del personaje de Ulises?

— Primero que nada con el gusto por la música, de todo a todo. La cumbia colombiana me gusta mucho en versión rebajada (un estilo de ritmo lento del género musical colombiano) y aprendí mucho de Ulises que vive de la música y yo le di vida a eso que él conoce.

Tenemos una personalidad muy parecida, pero ahorita me desato un poco más hablando (risas).

¿Te asusta la fama?

— Se me han acercado personas súper profesionales en su carrera y me dicen: 'Güey que gusto platicar contigo, que chido que te encontré eres la gran persona ahorita en México', que eso y el otro y les digo al contrario, el honor es mío.

Yo que siendo un soldador de la Alianza Real Escobedo, que la tienen como la peor colonia sin futuro, nunca pensé que mi futuro cambiaría. Soy soldador y sentía que mi vida estaba hecha, ya la estaba haciendo chido, pero que personas se me acerquen a decirme sus sentimientos nunca me lo esperé, no sé cómo reaccionar cuando me dicen eso.



Publicidad



¿Has recibido algunas propuestas “indecorosas”?

—Me han llagado propuestas de redes sociales para promocionar cuentas de marihuana, drogas y todo esto. Siempre he rechazado porque hay miles de jóvenes menores de edad que me están viendo y nombre se menciona como el chavito que salió del barrio, se alejó de las drogas y el pandillerismo.

Siempre he tratado de reflejar que mi vida va cambiando realmente y enseñarles a todos mis compas cada que estoy en el barrio. Han salido casting para películas que se graban en le norte, nos buscan e invito a mi bandita para motivarlos y orientarlos para no llegar y solo decirle: 'Oye carnal deja las drogas, sígueme, por ahí vas bien o estarte juntando en la esquina no te hace bien'. No puedes dar un mensaje literal para la banda, yo lo hago con los que puedo y me acerco con ellos, pero más en cotorreo que para leerles la cartilla.

La banda está bastante perdida con bastantes sustancias que andan ahí zumbando por todos lados, ya es difícil conectar con ellos, por eso lo hago de esa manera; en mis redes sociales es un mensaje general que estoy tratando de disfrutar lo que estoy haciendo.

¿Te has enfrentado al malinchismo o discriminación?

— No estoy metido en esos temas, de hecho alguna vez entre a un grupo de actores y actrices hablando de esos temas que se me hizo mucha información no sabía lo que estaba pasando, muchos términos que no entendía. Creo que no estoy todavía para meterme en esos temas de porqué me encasillan personajes, si porque el moreno mejor que el blanco o el blanco mejor que el moreno. Nunca me he centrado en eso.

Hay propuestas que son buenas y las agarro. No me concentro en si es moreno, pobre o de rancho o pido uno más chido.

Ya no estoy aquí se convierte en la gran ganadora del Ariel 2020 La ceremonia fue virtual y conducida por Verónica Toussaint y Roberto Fiesco

Rumbo a las nominaciones del Óscar

¿Qué pasó por tu cabeza al escuchar la palabra Óscar?

— Nunca hemos hablado de planear a ver qué va a pasar cuando nos nominen. No sabemos ni siquiera si nos van a nominar, porque todavía estamos en los preseleccionados, eso ya es un golazo para México. Nosotros estamos bien felices ya con eso, nunca nos hemos puesto a planear así cosas a futuro.

Cuando hablo con Fernando, el director, cuando sale una nota del Óscar o la película, le digo: ¡Que chido ya viste lo que están diciendo de nosotros! Nunca de 'ahuevo ya viste vamos a ganar o ya la tenemos', nunca ha sido así, ni los Arieles, ni en El Cairo, ni en ninguna otra parte donde hemos ganado. Nunca nos hemos confiado, ni nunca nos imaginamos que vamos a ganar. Si pasa estaría (…), no digo que no estoy emocionado… ¡Claro que si!, al igual que mi familia.

Cuando nos dimos cuenta de los Óscar y le hablé a Fernando Frías para que me aclarara las cosas, a los 5 minutos ya estaba llorando de la emoción.

A detalle

Cine. El director mexicano Fernando Frías de la Parra hizo de Ya no estoy aquí, un retrato de la cultura musical de las pandillas del norte de México, como los cholombianos o kolombias

Óscar. Juan Daniel García Treviño, de 21 años, celebra la preselección al Óscar de Ya no estoy aquí que ganó elogios de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro

Fama. El soldador y actor busca motivar a los jóvenes a lograr cambios a través de la música

En sus palabras

“Con las herramientas que tengo estoy preparándome para entender las propuestas que llegan de otras partes”: Juan Daniel García, actor.

Dato

15 de marzo se darán a conocer a los nominados al Óscar.

¿De qué trata Ya no estoy aquí?

Ulises, se embarca en una odisea sol. a la lejana tierra de la ciudad de Nueva York para proteger a su madre y a su hermano de la inminente retribución del inframundo.

Aunque dolorosamente debe dejar atrás a su pandilla de Terkos, las cumbias que una vez los unieron en una celebración comunitaria viajan con él. Es un viaje de autodescubrimiento envuelto en una historia de inmigración.

Fernando Frías ubica deliberadamente la trama alrededor de 2010 y 2011, dos años particularmente violentos en la actual guerra contra las drogas en México.

La cinta puede verse en la plataforma de Netflix.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: