Ángela Aguilar da lección de moda al llevar un jean a la cadera con un cinturón de flecos rojos y chamarra torera

Ángela Aguilar alzó su voz el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, para defender una vez más a las mujeres, exigiendo una vez más una realidad en la que puedan ser libres, en la que puedan andar sin miedo y en la que su seguridad e integridad esté garantizada.

"Por ser libres y no valientes, por recordar, no felicitar. Por todas las que no tuvieron voz. Ahora, seremos escuchadas. Por mí, por ti, por ellas, por nosotros. Vivas, libres y sin miedo", escribió la joven cantante de 17 años, compartiendo un álbum de fotos en Instagram, en la que salía ella con flores violeta y también mostraba las ofrendas florales a quienes ya no están y han sido víctimas de la violencia en el pasado.

El mensaje de Ángela Aguilar por el Día Internacional de la mujer

La hija menor de Pepe Aguilar es la prueba de que las mujeres pueden llegar muy lejos gracias a su determinación y constancia y, a pesar de su juventud, no ha dudado en manifestarse en defensa de los derechos de la mujer, usando su fama para algo positivo.

De hecho, hace 2 años, sorprendió al público latino al debutar en el escenario de los Grammys Latino junto a otras dos poderosas exponentes de la música mexicana, como lo son Aida Cuevas y Natalia Lafourcade, demostrando las tres que cuando las mujeres se unen y se apoyan, no hay nada ni nadie que las pueda detener.

Y, a pesar de la pandemia, ya Ángela Aguilar se está preparando con mucha disciplina para la ronda de conciertos que ofrecerá con su papá como parte del espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, que iniciará este 2021 en Estados Unidos, su regreso a los escenarios después de más de 1 año en confinamiento por la pandemia. "¡Muy pronto angelitos!", escribió la cantante al compartir el tráiler del espectáculo.

De hecho, el propio Pepe Aguilar compartió en Instagram un video de su hija menor mientras se ejercitaba sobre un caballo, preparándose para este show que van a ofrecer. "Ángela Aguilar practicando arduamente para mejorar su equilibrio y fuerza muscular 👍🏼👍🏼👍🏼 está TOTALMENTE DECIDIDA a salir a caballo lo más rápido posible en #JaripeoSinFronteras", escribió el orgulloso padre, quien ha sido el mayor guía de su hija en el mundo de la música.

Los looks de Ángela Aguilar ideales para la primavera

No solo a través de la música conquista Ángela Aguilar a su público, sino por medio de la moda. Sí, la moda, ya que la jovencita ha demostrado tener un gusto exquisito a la hora de vestir, convirtiéndose en todo un referente de elegancia y estilo para las chicas entre 15 y 30 años de edad.

Ahora que se acerca la primavera, ha dejado ver un par de atuendos que podrían replicar sus fans en casa, y que cumplen con las características más importantes: son económicos, versátiles y cómodos. Hace un par de días, posó con un pantalón marrón de finas rayas blancas, al que sumó color con un top de seda vino tinto estampado con lunares blancos.

En el pasado, también mostró un look encantador que puede servir para un encuentro informal o casual: Ángela Aguilar enamoró con un pantalón gastado a la cintura, junto con un cinturón de flecos y una chamarra torera de terciopelo rojo, un atuendo lleno de color y perfecto para la primavera.

Tal parece que el rojo es el color de la temporada, ya que fue el mismo tono que usó Ángela Aguilar para la promoción de su más reciente tema Bésame mucho, luciendo un maxi vestido rojo estilo off shoulder confeccionado con volantes encantadores.

