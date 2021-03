Gigante del streaming ya no permitirá compartir las cuentas

El gigante del streaming, Netflix, estaría probando una nueva función que podría ayudarlo a tomar medidas contra el intercambio de contraseñas entre usuarios, por lo que está lanzando alertas pidiendo a sus suscriptores que verifiquen que están autorizados para usar esa cuenta antes de que puedan seguir viendo contenido.

“Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo”, dijo un portavoz de Netflix en un comunicado. Los términos de servicio de la compañía dicen que las cuentas “no se pueden compartir con personas más allá de su hogar”.

De acuerdo con el sitio The Hollywood Reporter, la nueva función que se está probando “podría indicar el inicio de una represión de la piratería por parte del transmisor que históricamente ha mirado para otro lado en el intercambio de contraseñas”.

La idea es que la cuenta sea compartida sólo por familiares o personas que vivan en un mismo hogar, por lo que The Hollywood Reporter señala que las pruebas de implementación podrían variar de un país a otro, y que no se trata de un plan para obligar a los usuarios a pagar, sino que se llevó a cabo para “ayudar a proteger a los suscriptores de problemas de seguridad que pueden surgir por el uso no autorizado de su cuenta”.

De acuerdo con los datos oficiales, alrededor del 33 por ciento de los suscriptores de Netflix comparten su contraseña con otra persona, por lo que éste sería el primer movimiento importante contra el intercambio de contraseñas realizado por la plataforma, que anteriormente no había intentado evitarlo de alguna otra forma.

La plataforma, considerada la pionera en el servicio de streaming anunció a principios de este año que ya pasó los 200 millones de suscriptores globales.

