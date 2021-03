Actor Eduardo Shacklett es acusado de abuso contra un menor

Eduardo Shacklett fue señalado por agresión sexual por una joven. A través de sus redes sociales, la mujer afirmó que fue víctima del actor de telenovelas como La mexicana y el güero, cuando aún era menor de edad.

La chica hizo su confesión a través de redes sociales, ahí detalló cómo fue atacada por el actor cuyo nombre real es Eduardo Rivera en el año 2012 aproximadamente.

Vanesa Sumano es el nombre de la joven que a través de Twitter reveló que Shacklett la violó cuando tenía 17 años de edad. En un hilo (varios tuits) mencionó cómo lo conoció y la manipuló para que ella accediera a estar con él.

Eduardo Shacklett acusado de abuso sexual

La joven inició relatando que conoció a Eduardo Shacklett durante las grabaciones del melodrama Amorcito Corazón, aproximadamente en el año 2012. Posteriormente, detalló que el histrión la llevó a una habitación donde la desvistió y después la acostó para después colocarse encima de ella.

"Todo comenzó cuando yo asistí a las grabaciones de la telenovela Amorcito corazón por ahí del 2012. Realmente todo empezó cuando yo tenía 16 años, su manera de manipulación me cegó, pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar (OBVIO YO ERA UNA MENOR DE EDAD), pero me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mi. Yo tenía el sueño de ser actriz, pero después de lo que ocurrió todos mis sueños se quedaron en eso", escribió la joven.

La joven explicó que tenía miedo de negarse a las peticiones de Eduardo Shacklett, de 40 años en aquel entonces, ya que ella tenía el sueño de ser actriz e incluso él le ofreció una beca para estudiar actuación.

Vanesa Sumano también indicó que debido a que el actor la obligó a tener sexo anal, tuvo sangrados “pero no dije nada porque tenía miedo”. Sin embargo, decidió contarlo porque no desea que otra persona salga “perjudicada por este tipo”.

