Eduardo Capetillo y su esposa Biby Gaytán hablaron por primera vez del cáncer de piel que padece el actor desde hace cinco años siendo duro el momento cuando se enteraron de la noticia, sin embargo, lo tiene muy controlado hasta el momento no tiene la necesidad de someterse a quimioterapias ni toma medicamentos solamente no puede exponerse para nada a los rayos del Sol.

Tras a dar a conocer la noticia en el canal de Youtube de su hija Ana Paula y luego de un viaje por Mérida, el cantante decidió publicar un post en su Instagram para aclarar el tema del cual nos contó de viva voz. “Hace como cinco o seis años fue esto y sí me reviso todos los años me hago una revisión y no ha habido otra cosa, me cayó como un balde de agua helada pero lo tomé de una manera muy tranquila como mi esposa y hay que vivir lo que nos toca vivir”, dijo a JDS Eduardo a su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX junto a su esposa y sus mezillos.

Biby y Eduardo están disfrutando de un tiempo solos, aprovechando para pasar días románticos / Instagram

Conciente de esta célula cancerígena que se puede despertar en cualquier momento mientras no existan los cuidados adecuados que porsupuesto él tiene, Eduardo vive su día a día con tranquilidad. “Verdaderamente hay que levantarse todos los días como si fuera el último día que vas a vivir, agradece a la vida, al universo, a los fans porque los ‘huevos’ en esta vida no son al gusto”, indicó sonriente.

Lo que si no puede exponerse para nada aunque vive en su rancho es a los rayos del Sol de los que se protege con protectores solares. “Nunca más puedo tomar el Sol por descripción médica y salud, es muy dañino, en realidad yo me excedí cuando era joven, llegué a comprar una cama solar en casa, el abuso de estos rayos solares fueron los que causaron estragos en mi piel”.

Foto:: Instagram @bibygaytan

Sin embargo, lo que le ha dado la fuerza para seguir adelante y no pensar en la muerte es el amor de sus hijos sobre todo de su esposa Biby Gaytán quien revivió el momento cuando se enteró de esta noticia.

“Imagínate una noticia de esas, te sacude terriblemente, fue un episodio que no se ha repetido pero una noticia de esa te sacude como ser humano, te hace replantearte y valorar lo que realmente tiene valor en la vida”, señaló la actriz quien lleva 27 años felizmente casada con su esposo desde que se conocieron en Timbiriche y luego en la telenovela “Alcanzar una estrella” donde se consolidó su amor y perderlo por esta enfermedad ni se lo imagina.

“¡No! me muero, me muero, somos compañeros de vida, de grandes batallas y hemos tenido la fortuna de ver crecer a nuestros hijos juntos, de crecer nosotros porque éramos muy chavitos cuando nos casamos y pues imagínate”. Por ello lo que perdura es el eterno amor que se tienen desde que se conocieron y coinciden en que cada día hay más enamoramiento.

“Hay mucho amor, respeto, es la palabra cuando me oyen hablar con mi esposa es como si siguiéramos siendo novios, ese amor que nos tenemos es una bendición y yo sigo igual de enamorado o más de mi esposa”, apuntó Capetillo quien no sabe si serán parte de la bioserie que preparan de su ex grupo Timbiriche.

Instagram: @bibygaytan

“No he hablado con ninguno de ellos acerca de la serie, la verdad hay una relación cordial de amistad, pero nos vemos poco cada uno está en diferentes partes del mundo con cosas que atender”, finalizó el cantante y actor.

