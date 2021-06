Lupillo Rivera ofende a Nodal pero se disculpa con Belinda por comentario “misógino”

Lupillo Rivera ha causado polémica en las últimas semanas por su ocultar su tatuaje de Belinda en el brazo y también por el polémico comentario que hizo contra Christian Nodal, el cual fue calificado de misógino por usuarios de redes sociales. Por lo que en esta ocasión decidió ofrecerle una disculpa a la cantante.

EL SOCIOFEST ONLINE DE SAM’S CLUB CELEBRA TU LEALTAD

Cabe recordar que hace unos días, Christian Nodal reaccionó ante los cuestionamientos del tatuaje que se hizo Lupillo Rivera con el rostro de Belinda en un brazo.

Por lo que intérprete de Adiós amor destacó que cada quien podía hacer con su “puerco” lo que fuera y corrigió afirmando que se refería al “cuerpo”. Tras este comentario, Lupillo Rivera le respondió con un impactante mensaje que, sin duda, indignó a cientos de personas que lo calificaron de machista.

La polémica entre Lupillo y Christian Nodal

“No hay pedo, este vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa”, afirmó Lupillo, quien de inmediato fue señalado como misógino por la forma en la que se refirió a Belinda.

Tras lo ocurrido, Lupillo Rivera fue cuestionado durante una conferencia de prensa en la que presentó su suplemento alimenticio a lado de su esposa Giselle Soto, donde también habló sobre el tatuaje.

LOS DÍAS EN LÍNEA DE BODEGA AURRERA LLEGARON CON PRECIOS EXCLUSIVOS

¿Por qué se quitó el tatuaje?

“Mira, lo del tatuaje yo creo que ya era tiempo. Falleció el papá de mi mujer y creo que era importante hacerlo en ese instante, todavía está batallando ella y su familia (…) Sentí que era el momento”, mencionó Lupillo.

En cuanto al video, el hermano de Jenni Rivera destacó que el video fue una reacción natural.

“Todas las cosas que han visto últimamente es porque Giselle llega con dos teléfonos y me pregunta cosas porque ella quiere ver mi reacción natural, ella no quiere que sea nada actuado ni acomodado. En esa ocasión yo respondí de la manera más natural, de la manera más real, la ofensa dirigida directamente a él porque no podemos olvidar que el que empezó a ofender el asunto fue él, entonces por eso hice el post, el que se lleva que se aguante, que aguante vara”

Lupillo Rivera enfatizó que no fue su intención ofender a Belinda

Lupillo Rivera afirmó que no pensó que sucedería esa situación y destacó que tras ver el video se dio cuenta que pudo responder de otra manera.

“La verdad, la ofensa fue directamente a él, ahora si, si pareciera y pensaría mucha gente, que la ofensa fue hacía Belinda absolutamente nunca fue mi intención ofender a Belinda y si pareciera así, y si la gente pensaría así yo como hombre pido una disculpa porque ya viendo el video después, a lo mejor si pude responder de otra manera donde no pareciera como pareció para muchas personas”, destacó.

“Así como los pinch… hombres que somos, yo le pido una disculpa a Belinda, si ella pensó o si sus fans pensaron que yo la iba a ofender o era una ofensa directamente a ella, yo jamás quiero ofender a ninguna mujer en el mundo”, aseguró el cantante.

Instagram

Tras lo sucedido, Lupillo Rivera reiteró que es desea lo mejor a Christian Nodal y a Belinda.

“Convivimos un tiempo, eso fue en el pasado, fue divertido y punto. Ahorita la verdad le deseo lo mejor a ella como a Christian Nodal en su futuro, que les vaya súper bien y como les digo yo estoy tranquilo, felizmente casado y queremos seguir adelante. Y lo vuelvo y lo repito mi intención no fue ofenderla a ella sino la ofensa fue directamente para él”, indicó.

También puedes ver: