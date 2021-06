Memo del Bosque: ‘Estoy estable y llevo más de un año limpio de cáncer’

Guillermo del Bosque ha pasado por momentos difíciles, antes y después de su trasplante de médula al que fue sometido en diciembre de 2019, que lo mantuvo en casa todo 2020 para evitar riesgos ante la llegada de la pandemia.

El productor no se dejó vencer en la lucha contra el cáncer y siempre ha mantenido una actitud positiva.

EL SOCIOFEST ONLINE DE SAM’S CLUB CELEBRA TU LEALTAD

LOS DÍAS EN LÍNEA DE BODEGA AURRERA LLEGARON CON PRECIOS EXCLUSIVOS

“Esa gente que me escribía, que me sigue escribiendo y sigo contestando cuando puedo, que pasan por un caso parecido, siempre les digo que coincidimos en no dejar de luchar. Estoy estable, llevo un año y fracción limpio, luego de la situación grave que viví por el trasplante en 2019″, compartió el productor mexicano.

“Todo 2020 la pasé encerrado en casa recuperándome de la operación. Me hice los últimos estudios en febrero de este año y salieron limpios; así que, espero seguir así para los próximo estudios que me haré en julio”. Memo del Bosque

El creador de contenidos reveló que aún no recibe la primera dosis de la vacuna del Covid, porque debe fortalecer su sistema inmunológico.

“Lo mejor es que ya regresé a trabajar, que es lo que me hace feliz. Creo que la televisión evoluciona para bien, porque las generaciones son diferentes. Hay más competencia, más bombardeos en la tele de paga, abierta y las plataformas digitales, por eso trato de ponerle humor y emociones a mis proyectos”.

Memo del Bosque estrenó el programa Minuto para ganar VIP, bajo la conducción de Adrián Uribe con su personaje de El Vítor.

“Ya hemos trabajado juntos cerca de 14 años, con Adrián y sus personajes, sobre todo, el desarrollo de El Vítor. Es un programa que reúne a la familia para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; además, de que divierte aporta para alguna causa social para la gente que necesita ayuda, eso lo hace redondo con los soñadores que vienen al programa”, finalizó.

Lo que viene para Memo del Bosque

El productor mexicano presentará un proyecto piloto el 14 de julio, que es una comedia para la barra nocturna de Las Estrellas.

Son 12 capítulos que estaría grabando en agosto para estrenar en octubre.

También se encuentra escribiendo para series, películas y otros contenidos para poder realizar a corto plazo, como parte de la fusión de Univision y Televisa.

¿Cuándo y dónde puede verse Minuto para ganar VIP?

En Minuto para ganar VIP participarán reconocidas celebridades, como: David Zepeda, Claudia Álvarez, Galilea Montijo, Paola Rojas, Andrea Legarreta, GabrielSoto,Erika Buenfil, Irina Baeva, Kikín Fonseca, Oswaldo Sánchez, Albertano, entre otros.

16 programas que se transmiten los domingos, a partir de las 21:00 horas, por Las Estrellas.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: