¡No se parece! Revista desfigura rostro de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta acaba de cumplir 50 años y lo hizo celebrando con su familia en Las Vegas, según se puedo ver en su Instagram, donde publicó algunas fotografías.

Como parte de este acontecimiento, la conductora de Hoy también salió en la portada de la revista Vanidades México, bajo el encabezado “Fabulosa a los 50”. En la imagen se ve a Legarreta con un traje sastre negro, combinado un top tipo corset en un tono blanco.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que el rostro de Andrea pareciera modificado, y varios usuarios e redes lo han notado. Algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de la revista, en redes sociales son:

“Si la idea es celebrar y respetar la madurez de una mujer de 50 entonces respeten su apariencia y no usen filtro o photoshop como desquiciados, no inventen”; “Tiene más photoshop, parece su caricatura, se ve de la edad de su hija”; “Jajaja, claro se ve bien fabulosa, bien retocada y que no falte el photoshop, así claro que cualquier persona se ve fabulosa en una portada de revista”.

Otros comentarios fueron: “No noooooo no, se pasaron con los retoques, no la reconocí . Tuve que buscar el nombre”; “Parece otra persona con tanto retoque, si la idea es enaltecer la belleza a los cincuenta deberían de no abusar. La señora se ve bien sin que la conviertan en otra persona”, entre otros donde la gente señala que definitivamente Andrea no se parece.

Trayectoria de Andrea Legarreta

La conductora y actriz nació el 12 de julio de 1971 y comenzó su carrera desde los dos años de edad, pues era modelo de comerciales de televisión. A los ocho años entró al Centro de Capacitación Artística de Televisa y participó en la telenovela Carrusel.

Durante su adolescencia y juventud formó parte del grupo musical Fresas con crema y participó en telenovelas como Mi segunda madre, Simplemente María, Alcanzar una estrella, Alcanzar una estrella II, donde compartió cámaras con Eduardo Capetillo, Mariana Garza, Ricky Martin, Sasha Sokol, Erick Rubin, entre muchos otros.

En la década de los 90 trabajó en telenovelas como Baila conmigo, Valentina, La sombra del otro, No tengo madre, y Una luz en el camino. Pero fue en 1997 cuando Andrea Legarreta se integral al programa Hoy mismo como conductora con Guillermo Ochoa.

En 2002 protagonizó la telenovela infantil ¡Vivan los niños! junto a Eduardo Capetillo, Daniela Aedo, Miguel de León, Ignacio López Tarso, entre muchos otros.

