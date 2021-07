Altaír Jarabo está viviendo uno de los momentos más emocionantes y especiales de su vida: halló el amor verdadero cuando menos lo esperaba y en plena pandemia. Pronto se casará en Francia con su prometido Frédéric García y sobre la boda habló recientemente, contando cómo se siente al respecto.

“Estoy súper ilusionada de que, por primera vez, vamos a estar en la misma ciudad amigos, familia, Frédéric, que representa al amor. Vamos a estar todos juntos, tenemos algunos planes de cenar aquí, de salir allá, de ir a lugares emblemáticos de París, así que me ilusiona mucho”, dijo a la revista Quién sobre el hecho de que reunirá en la capital francesa a todos sus invitados a la boda.

Así será la boda de Altaír Jarabo en Francia

Al ser consultada sobre cómo se ha sentido sobre los días previos a la boda, respondió: “Yo me prometí, después de ver muchas películas y después de ver a muchas amigas, me prometí a mí misma no ser una bridezilla. Yo creo que el día de tu boda deben estar las personas que más te quieren, que más quieres tú y, también, eventualmente, las que se reirían contigo si algo sale mal”.

Decidió que celebrará una ceremonia íntima con los más allegados a la pareja:

“No te niego que siempre tuve en mente, inclusive si fuera en México, yo cerraba los ojos y nunca me imaginé una de esas cosas de 500 personas, la verdad no va conmigo, tampoco va con él y no creo tampoco en invitar por compromiso. Va a ser algo íntimo y va a estar quien tenga que estar, realmente no va a ser un evento de esos así de ay, va a terminar siendo pequeño”

En cuanto al vestido que usará, obviamente será espectacular, pero insistió en que no desea un traje demasiado cursi: “Ya tengo una idea y yo siempre quise un vestido memorable, femenino pero no muy cursi. La verdad no me gusta mucho el faralao así que no va a ser un vestido cursi. Muy a mi pesar, no va a ser mexicano”.

La actriz descartó hacer una nueva ceremonia en México y sobre la luna de miel, dijo que no tienen planificado un viaje todavía, por lo que probablemente pasen unos días más en Francia después de la boda.

Ya que los preparativos de la boda son en Francia y ella no maneja muy bien el francés, reconoció que su prometido ha sido prácticamente su traductor: “Tengo un wedding planer buenísimo pero obviamente es Frédéric quien habla más con él, entonces el pobrecito es mi traductor en todo, hasta con las flores, que sí, que no, que más… pobre, la verdad no sabía en qué se metía”.

¿Volverá a las telenovelas?

Durante toda su carrera, Altaír Jarabo se ha caracterizado por ser una mujer trabajadora. Y no por casarse va a dejar de trabajar, así lo afirmó.

“No quiero ‘ay me casé, ya me voy a guardar en mi casa’ (…) estoy muy atenta a todo lo de trabajo que pueda surgir. Sí es cierto que dije, bueno antes de la fecha de la boda no cuenten conmigo pero después sí, estoy atenta a ver qué sucede de trabajo (…) yo sigo aquí en acción, no vayan a creer que no”, enfatizó.

Te recomendamos en video