Así se veía Marjorie de Sousa cuando debutó en las telenovelas hace 21 años

Marjorie de Sousa se encuentra brillando con su actuación antagónica en La desalmada, la nueva telenovela estelar de Televisa protagonizada por José Ron y Livia Brito bajo la producción de José Alberto Castro.

Desde el primer episodio del melodrama con el que regresa a la pantalla tras un par de años ausente, la estrella se ganó la aprobación del público con su interpretación de ‘Julia Torreblanca’, una villana de carácter fuerte, seductora, manipuladora y ambiciosa que se encargará de enredarles la vida a todos los personajes.

No obstante, este es solo uno de los muchos papeles que De Sousa ha encarnado a lo largo de su trayectoria en el mundo de la actuación, la cual inició cuando tenía solo 20 años de edad en su natal Venezuela.

El aspecto de Marjorie de Sousa en su estreno en los melodramas

Marjorie de Sousa comenzó su carrera en el universo del espectáculo como modelo a sus 12 años de edad. Desarrollar su carrera en el modelaje en pasarelas y publicidad la llevó mucho después a concursar en el Miss Venezuela, el certamen de belleza más importante de su país, cuando tenía 19.

Aunque no se alzó con la corona en la edición del concurso en 1999, su participación le abrió las puertas de par en par para comenzar a construir lo que sería una notable carrera como intérprete. Un hecho que jamás imaginó.

De acuerdo a Diez Minutos, tras la competición viajó a Italia para formar parte de una campaña de Fórmula 1. Empero, le ofrecieron su primer rol en un teledrama y lo aceptó sin imaginarse que cambiaría el curso de su vida profesional.

“Nunca se me había pasado por la cabeza, era una profesión que no me gustaba nada. Además, me daba risa imaginarme como actriz”, comentó al medio.

La primera novela de Marjorie de Sousa

Así fue que en el 2000, un año después de haber intentado coronarse como la mujer más linda de su tierra, una jovencísima Marjorie De Sousa debutó como actriz con un rol secundario en la exitosa telenovela venezolana Amantes de luna llena.

En esta historia de amor y venganza, escrita por el reconocido Leonardo Padrón, la estrella impresionó no solo con su belleza, sino también con su gran talento para la actuación interpretando a ‘Mayra Robledo’, una coqueta estudiante universitaria.

Dentro de esta producción del canal Venevisión, protagonizada por los actores Ruddy Rodríguez y Diego Bertie, la novel histrionisa de tan solo 20 años de edad compartió escena con luminarias como Gaby Espino, quien era una de sus amigas en la ficción.

Aunque su participación no fue estelar, luego de este papel continuó imparable encadenando proyectos. Y es que su gran interpretación como debutante provocó que le llovieran propuestas de trabajo. De hecho, poco después de su estreno en los melodramas, se ganó su segundo rol en la novela Guerra de mujeres (2001).

Gracias a estas primeras experiencias en los sets de grabación, De Sousa descubrió que su vocación estaba en el mundo de la interpretación. Por ello, aunque su papá no quería que se desempeñara en el medio, decidió seguir su corazón.

Salto meteórico a la fama internacional

Determinada a convertirse en una gran actriz, se apuntó a clases de actuación un año después de su debut, señaló la revista anteriormente citada; sin embargo, se vio obligada a abandonarlas para viajar a Miami, pues la habían seleccionado para encarnar a una villana en una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos: Gata salvaje.

Esta producción no solo le dejó el mejor aprendizaje actoral, además la lanzó al estrellato internacional de manera meteórica y su buen desempeño la consolidó como intérprete.

Desde entonces, la artista ha estado imparable ganando papeles —principalmente como antagonista— con su esfuerzo y talento en un proyecto tras otro tanto en la pequeña pantalla, como en el cine y el teatro.

Rebeca (2003), Y los declaro marido y mujer (2006), Amor comprado (2008), Sacrificio de mujer (2011), Corazón apasionado (2012), Amores verdaderos (2012-2013), Hasta el fin del mundo(2014-2015), Sueño de amor (2016) y Un poquito tuyo (2019)son algunas de las producciones televisivas en las que ha actuado.

Actualmente, el público puede ver a la luminaria de hoy 41 años derrochar su talento y sempiterna belleza en La desalmada, novela que estrena nuevos episodios de lunes a viernes, a las 9:30 de la noche, por Las Estrellas.

También te puede interesar: