Salma Hayek mantiene viva sus raíces con sabor a tacos mexicanos

Las plataformas digitales han hecho que saber los secretos de las celebridades sea mucho más fácil y Salma Hayek disfruta compartir que nunca olvida sus raíces. La actriz publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que está cenando tacos mexicanos con sus hijos. “Martes de Taco” fue el hashtag que acompañó la postal familiar.

Pero esta no es la primera vez que Salma confiesa su amor por la comida mexicana. Hace varias semanas se dejó ver sentada en un banco de plástico, muy tradicional en las populares tiendas de alimentos, mientras que en sus piernas se ve un plato con nueve tacos.

De acuerdo con The Hollywood Life, esta fotografía fue tomada a Salma por el dueño de la que entonces era su tienda de tacos favorita, “El Taconazo”, en su natal Coatzacoalcos, Veracruz. Al ver la fotografía que se hizo viral, Hayek decidió compartir la instantánea confirmando su pasión por los tacos.

Salma Hayek ama los tacos mexicanos

“Tacos, la pasión que nunca me deja. Ojalá todavía pudiera comer diez sin pagar las consecuencias”, escribió la actriz junto a la peculiar instantánea. Incluso, el mismo hecho de que ahora no pueda comerse diez tacos forma parte de lo que confesó durante la conversación que tuvo con Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith para su programa “Red Table Talk”.

Por si fuera poco, Salma aprovechó de hablar de los estragos de la menopausia en su cuerpo. Salma dijo que fue a partir de los 40 años que sus senos fueron los protagonistas de sus primeros síntomas de la menopausia: “Sí, los senos crecen mucho. Algunas mujeres se hacen más pequeñas pero hay mujeres que cuando engordan, sus senos crecen”.