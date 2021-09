Jason Momoa revela nuevo traje de Aquaman y Dwayne Johnson lo halaga

El nuevo look de Aquaman fue revelado por su propio protagonista Jason Momoa en Instagram. El actor está preparando el escenario para la próxima secuela de Aquaman y Lost Kingdom. Momoa compartió imágenes de sí mismo en las escamas de Arthur Curry. La primera foto muestra al ícono de DC con el traje verde y naranja, que es un retroceso al aspecto original del cómic. Luego una segunda postal deja ver al nuevo con un traje más oscuro.

“Segunda ronda. Traje nuevo. Más acción. #aquaman Aloha j”, escribió junto a la galería. Momoa está en Londres filmando la secuela. “Finalmente estoy en Inglaterra”, dice el video de Momoa en parte. “Hace sol, es increíble, y voy a comenzar Aquaman 2 mañana. Este es el último día del marrón. Voy a ser rubio. Supuestamente ellos se divierten más. No sé de eso. Lo probaremos. Pero estoy emocionado de ver al director James Wan, ver a todo mi elenco”.

“Aquaman 2 está muy inspirado en Planet of the Vampires”, dijo Wan. “Puedes sacar al niño del horror, pero nunca puedes quitarle el horror al niño”. El cineasta dijo que el cambio se produce “en parte porque no estaban familiarizados con el cómic, que trata sobre este mundo tan espeluznante y extraño”.

Jason Momoa recibió buenas críticas por su look

La esbelta y sombría actualización recibió elogios de su compañero estrella de acción Dwayne Johnson, cuya hija pequeña es una entusiasta fanática de Aquaman. “El infierno sí se ve genial”, comentó La Roca en la publicación de Momoa, mientras que el actor Leslie Jordan no pudo resistirse a bromear: “Ven a salvarme. Está lloviendo por aquí”.

Mientras tanto, la estrella de Candyman, Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Black Manta en la próxima película, bromeó con su propia apariencia: “¡Conozco un traje que podría darte una carrera, jugador!”.