El elegante vestido negro con el que posa Selena Gomez en la promoción de “Only Murders In The Building”

Selena Gomez pintó sus labios con un audaz color rojo mientras llegaba a The Late Show With Stephen Colbert en la ciudad de Nueva York este 7 de septiembre. La actriz y cantante de 28 años se reunió con sus coprotagonistas Steve Martin y Martin Short para promocionar su nueva serie de Hulu, Only Murders in the Building, y deslumbró con un elegante vestido negro.

Después de su grabación, Selena fue vista saliendo a cenar con algunos amigos. Hablando con la revista People recientemente, Selena habló sobre trabajar con Martin y Steve. “Inmediatamente me hicieron sentir como si fuera parte de un equipo”, compartió. “Son los mejores. Son extremadamente humildes y amables, y simplemente tienen una perspectiva humana diferente de la vida que cualquiera que haya conocido”.

Selena agregó: “Les pregunté sobre cómo solía ser la vida, y siempre fue muy interesante escuchar sobre la industria y cómo solía ser. Me sentí como una esponja, absorbiendo todo lo que pude. Todos estamos en una cadena de correo electrónico grupal”.

Selena Gomez cumplió el sueño a Camilo

Después de escuchar a Camilo cantar con Shawn Mendes, Selena anunció que el “999” será una colaboración con el cantante colombiano. Este tema es el primero de Gómez tras el lanzamiento de “Revelación”, álbum en español que reunió éxitos como “Baila Conmigo” con Rauw Alejandro, y “De una vez”.

“La Tribu ama y respeta todo el amor y la pasión del fandom de Selena, me siento honrado de vivir lo que estoy viviendo!!! Gracias por todo el amor que le están dando a 999”, escribió Camilo en Twitter. “¡¡Me siento honrado!! Me encanta esta canción y te admiro mucho!!”, aseveró.