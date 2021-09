¿Por qué debes verla? ‘What If…?’ explora el multiverso de Marvel por medio de la animación

What If…? es la primera serie animada del Universo Cinematográfico de Marvel que reinventa los eventos ocurridos dentro de las películas pero de forma inesperada con el fin de crear un multiverso de posibilidades infinitas.

Este proyecto está inspirado en los cómics de Marvel de 1977 y cuenta con personajes como Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor y más, quienes deberán enfrentar aventuras nunca antes vistas en pantalla, pues la animación les permitió a los creadores explotar y dar giros en la historia.

Durante una entrevista con Publimetro, el director de desarrollo visual y personajes de What If…?, Ryan Meinerding explicó parte del proceso creativo que realizaron para llevar a cabo esta serie.

“Es diferente a todo lo que hemos visto dentro del Universo Cinematográfico de Marvel porque pudimos darle un nuevo giro a las historias más relevantes de los superhéroes. En cuanto a la creación, el director es un gran seguidor de los cómics de la década de 1940 y comenzamos a trabaja en un estilo muy parecido, jugando con las sombras y con múltiples elementos característicos de esa época pero adaptados a la animación para darles nuestra propia perspectiva”, explicó Meinerding, quien es una de las mentes maestras de este nuevo proyecto.

Foto: Cortesía Disney

Los retos de realizar What If…?

En este sentido, Ryan Meinerding comentó que una de las partes más difíciles de realizar esta producción fue el inicio.

“En la animación no puedes hacer nada si no tienes una dirección porque puedes perderte en el camino. Por suerte nosotros teníamos una idea de lo que el director deseaba con esta producción pero, al mismo tiempo, no queríamos salirnos de la esencia que tiene el Universo Cinematográfico de Marvel. Tuvimos que hacer un trabajo minucioso, incluso con el diseño de vestuario de los personajes. Por esa razón, el gran reto para mí fue hacer un trabajo de estilo inicial y al mismo tiempo tratar de diseñar a cada uno de los personajes sin que perdieran sus particularidades conocidas”, mencionó.

Foto: Cortesía Disney

No existen imposibles

Asimismo destacó que el valor de realizar un proyecto de este tipo es que no existe lo imposible.

“Creo que lo impresionante de los cómics es que puedes crear todo lo que imagines y pudimos jugar con diversas líneas del tiempo. Todos los elementos que tiene el Universo Cinematográfico de Marvel nos ayudaron a jugar con los personajes que la gente ama y que conoce a la perfección pero ahora vistos desde otro lugar”, indicó.

La serie fue dirigida por Bryan Andrews, quien es un reconocido director de animación y a lo largo de su carrera ha trabajado en proyectos como Samurai Jack, Titán Sim-Biónico, Star Wars: La guerra de los clones, así como guionista gráfico en múltiples cintas de superhéroes como Avengers: Endgame, Capitana Marvel, Doctor Strange, Ant-Man, entre muchas otras.

Foto: Instagram @whatif

Para Andrews, la oportunidad le permitió reunir todo lo que sabía sobre animación del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Es un acceso inmediato a otra audiencia, aunque no estén familiarizados con los cómics pero simplemente les encanta ver nuevos formatos”, aseguró el director durante una conferencia de prensa.

Zombis. El quinto capítulo de esta serie animada se puede ver a los superhéroes de Marvel como muertos vivientes.

¿Dónde verla? Los capítulos de What If…? se estrenan semanalmente por medio de la plataforma de streaming de Disney.

10 capítulos conforman la serie What If…? y actualmente se han estrenado cinco.

