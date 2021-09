¿Cómo ha cambiado Inés Gómez Mont con el paso de los años?

La tarde de este viernes se giró una orden de aprehensión en contra de la conductora y empresaria Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por supuesto lavado de dinero.

De acuerdo con algunas versiones, la presentadora se habría envuelto en este problema desde 2016, cuando se le detectó un aparente enriquecimiento ilícito. También se presume que su esposo, es parte de un grupo selecto de amigos de Juan Collado, el abogado encargado del divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y defensor de Raúl Salinas de Gortari.

En junio de este año, una jueza federal dio a Gómez Mont un amparo, con el que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dejar sin efecto un acuerdo donde la presentadora solicitó que no se ejerciera acción penal en su contra.

En ese momento se le acusó de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente se dice que la también actriz mexicana evitó un juicio por evasión fiscal al pagar a la Hacienda Federal la cantidad de 10 millones 967,000 pesos por contribuciones.

El problema legal que enfrenta la también actriz comenzó en 2016, cuando no reportó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta algunos ingresos. Posteriormente, en 2018, Inés buscó llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con ayuda del Órgano Administrativo Desconcertado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR.

¿Cómo ha cambiado Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont inició su carrera como actriz en 1997 con la telenovela Tric Trac. En 2002, comenzó a trabajar en el departamento de producción de noticias de Televisión Azteca. Más tarde se unió al área de Espectáculos, dirigido por Paty Chapoy.

En 2004 recibió la oportunidad de presentar el programa dominical Los 25+ hasta la temporada cinco, sin embargo, por su embarazo de alto riesgo fue remplazada por la conductora María Inés Guerra.

Más tarde, formó parte de los conductores titulares del programa de espectáculos Ventaneando y de los reporteros de deportes de TV Azteca.

“Salté a la parte de espectáculos cuando Pati Chapoy me invita a formar parte de la producción de Ventaneando, nunca pensando en salir a cuadro, porque realmente mi intención nunca fue salir en la televisión (…) pasaron uno o dos años que estaba con Pati en producción cuando de pronto dijo: ‘Inés tú tienes que conducir, tú tienes perfectamente el perfil que estamos buscando para un proyecto que estamos cocinando y necesito que te lances de conductora’ y yo le decía: ‘¡Ni muerta!’, reveló la propia Inés al podcast Out of the box, de Édgar Garza, sobre su debut en la televisión como titular de Los 25+.

Gómez Mont obtuvo popularidad entonces entre el público de habla inglesa cuando, en el Super Bowl Media Day por la Super Bowl XLII, asistió a una conferencia de noticias con el quaterback de los New England Patriots Tom Brady llevando un revelador vestido de novia y rogando a Brady que se casase con ella.

Su salida de Ventaneando

Inés Gómez Mont dejó de manera inesperada el programa Ventaneando en 2019. En su momento, la presentadora no habló al respecto, sin embargo, años más tarde, Daniel Bisogno contó en una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, los posibles motivos.

“Pasa algo muy curioso, todas las que se han ido han sido mujeres, no sé por qué, no sé si todas quieren ser Pati Chapoy y de repente llega la envidia que es tremenda y empiezan a competir y a volarse. Yo no entiendo”, indicó.

Sin embargo, el conductor sí aclaró que Inés era un caso especial y que, contrario al resto, ella se fue para tener a su hija Inesita. En la misma conversación, también habló y resaltó del desempeño de la conductora y madre de seis niños.

“Inés Gómez Mont decidió ir a tener a su bebé y era mucha chamba y, mire, ya lleva seis (hijos). Es vecina de Pati, Pati la vio crecer y es un buen elemento, pero se fue por otras cuestiones, pero las demás se han ido por voluntad propia”, indicó.

Mexico D.F. (07/02/2013).-Ines Gomez Mont durante la alfombra rosa de los Premios a La Belleza Glamour 2013 en la Estacion Indianilla. PHOTOAMC.

Polémicas

Desde entonces, la vida de Inés Gómez Mont ha estado envuelta en polémicas. Desde algunas declaraciones, hasta sus relaciones con otros artistas, ha dado de qué hablar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su ingreso a la televisora competencia de donde comenzó su carrera: Televisa.

Pese a que inició su carrera en la empresa del Ajusco y fue discípula de Pati Chapoy, Inés decidió caminar por otros pasillos hace algunos años cuando debutó en el programa vespertino Cuéntamelo ya!

Tras su llegada a San Ángel, la ojiazul pudo limar asperezas con su ‘archienemiga’ Galilea Montijo, a quien llegó a llamar “teibolera” y quien ahora es su comadre. Hace algunos meses, Kaffie afirmó que Inés y la conductora de Hoy se habían distanciado, sin embargo, ambas negaron su pleito tajantemente.

