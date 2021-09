Liliana Arriaga ‘guarda’ a La Chupitos para vencer sus miedos en Chilangolandia

Liliana Arriaga dudo mucho en realizar la película Chilangolandia, por el miedo de hacerla sin la protección de su popular personaje de La Chupitos.

La actriz de comedia participa en este filme dirigido por Carlos Santos que se estrena este jueves y que honra a una ciudad tan amada y odiada como la Ciudad de México.

“Fue muy difícil honestamente, al principio no quería hacerla. Cuando me dijo el director que querían a Liliana yo le dije: ‘yo no hago ese trabajo'”, compartió Liliana Arriaga.

“Después pensé que era buena idea salir de mi zona de confort, por eso la hice y vencí mis propios medios demostrando que si pude darle vida a Carmen”.

Para el cineasta Carlos Santos fue una revelación la comediante.

“Liliana es un caso mágico pues todos la conocen como La Chupitos, pero para el personaje de Carmen tenía que interpretar a una mamá luchona a quien no se le atora nada”.



Liliana Arriaga en su primer papel sin su popular personaje. Fotos: Cinépolis.

Agregó, “cuando la gente vea la película se van a desahogar con su personaje en un contexto dramático pero con tintes de comedia”.

Con su película, Santos busca reinventar la comedia mexicana luego de lo que considera un estancamiento de la misma al tratar un sinfín de historias que suelen estar enmarcadas por “ricos contra pobres”.

“Es una comedia de enredos que es una celebración a la Ciudad de México que me parece es el personaje perfecto para una película, porque es impredecible, caótica y la amas. Promete que te la pases bien, que te rías y salgas satisfecho con una catarsis emocional”, aportó el cineasta mexicano.

Silverio Palacios (Ramiro), Liliana Arriaga (Carmen), Luis Felipe Tovar (La Rata) Priscila Arias, la Fatshionista (La Beba); Moises Iván Mora (Pollo), Pierre Louis (El Chulo), y Carlos Corona (Fonseca) son parte del elenco de este filme.

“Le hace honor el nombre, porque no hay mayor congruencia de lo que es esta película que tiene algo especial. No se hizo en un formato guerrillero sino que se traduce a cómo sobreviven 25 millones de mexicanos”, agregó Silverio Palacios.





Un gran elenco participa en la cinta de Carlos Santos. Fotos: Cinépolis.

Carlos Santos entre la inspiración y las “ganas” de su ópera prima

El término de la película le llegó a Santos cuando iba en un taxi: “Pensé que era un gran concepto para hacer una película”.

Así nació su ópera prima, que además surge completamente desde la independencia y sin ningún apoyo ni estímulo fiscal del gobierno.

Alex Lora, de El Tri, aportó la canción Donde quiera hay chilangos al filme.

Chilangolandia no es solo para los chilangos

La Ciudad de México conspira junto con el caos para que los sueños de sus habitantes lleguen al borde del colapso. Lo que comienza como un día lleno de oportunidades, termina en un enredo donde cada giro cuenta.

“Quiero recalcar que no es solo una película para los chilangos. Creo que representamos una mexicanidad o de ser latinos de manera particular, por eso todo el mundo y todos los mexicanos tienes una relación con la Ciudad de México”, puntualizó el director.

¿De qué trata Chilangolandia?

Es un lugar donde suceden muchas cosas y se cuentan muchas historias; como la de Ramiro, el taxista, él está convencido de que su vida cambiará cuando su sobrino El Chulo se convierta en la próxima estrella de fútbol al probarse en las fuerzas básicas.

Del otro lado de la ciudad, Carmen y Miguel una mujer que busca desesperadamente mejorar su situación económica en compañía de su marido mandilón, recibirán por equivocación una maleta con 10 millones de pesos.

El dueño de la maleta buscará recuperar su dinero mientras que Carmen y su marido deberán pagar sus deudas y gastarse el dinero antes de que los atrapen.

¿Cuándo se estrena Chilangolandia?

16 de septiembre se estrena en todas las salas de Cinépolis en la República Mexicana.

