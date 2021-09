Como ya es costumbre cada 12 de septiembre doña Silvia Pinal celebró con mariachi que tanto le gusta, su cumpleaños 90 rodeada de su familia, sus hijos Alejandra, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel. Así como con sus grandes amigos que cada año la visitan para cantarle las mañanitas como se las merece la única Diva mexicana que queda.

¿Vas al gimnasio? Conoce cómo prevenir el pie de atleta

La primera en llegar a su casa del Pedregal fue su hija Alejandra Guzmán, muy emocionada, porque este año le armó la fiesta a su Diva llevándole el mariachi, dos pasteles y la comida favorita de su mamá como son las carnitas, paella, guacamole, ensalada y un buen vino tinto.

“Me siento agradecida con la vida, feliz de que esté sana, de tener tantas bendiciones porque ella ha vivido muchas cosas y nos ha enseñado a ser trabajadoras, exitosas, buenas madres, hijas y de esto va la vida es mi casa, mi sangre, yo viví en su pancita”, dijo a JDS a su llegada donde lució muy guapa con su nuevo look.

La rockera mencionó que el mejor regalo que le puede dar es estando feliz y sobria a pesar de los problemas con su hija Frida Sofía. “Me pidió que estuviera contenta, lo que mejor le puedo dar es mi presencia, amor, mi cariño y mi sobriedad, ¿qué más le puedo dar?”, indicó la hija de Enrique Guzmán, quien llevó a su estilista Pupy para que pusiera muy guapa a su mamá.

“Llego a mi edad bastante bien”: Silvia Pinal

Posteriormente, doña Silvia Pinal salió a las puertas de su hogar donde le cantamos las mañanitas además del mariachi mostrándose feliz por cumplir 90 años sana. “De salud bendito sea Dios estoy bien ¿cómo me ves?, llego a mi edad bastante bien, me siento bien no me siento mal además puedo comer, beber, bailar, puedo amar”, dijo sonriente.

Con tantos logros en la vida así como placeres, la primera actriz señaló que no cree faltarle nada en la vida. “Mira no siento que me haga falta nada, las cosas que me hacen falta las encuentro además tengo gente que me ayuda muchísimo, yo pedirle a mis hijos no”, contó la última diva del cine nacional.

Aunque no todo ha sido felicidad, lo que le ha quitado esta vida han sido a dos personas que tanto quiso, su hija Viridiana Alatriste que murió en un accidente automovilístico y luego su nieta Viridiana Frade, hija de Sylvia Pasquel quien falleció ahogándose en la alberca de su casa jugando, temas que con tristeza ha ido superando.

“¡Ay! de eso ni hablar no tiene caso, las cosas feas o las cosas desagradables no puedo ni quiero hablar de ellas porque mucho trabajo me ha costado salir de eso, pero bendito sea Dios estoy bien, sana, apapachada”, apuntó le protagonista de la película “Viridiana” con la que destacó y fue nominada a un Ariel en 1982.

Silvia Pinal celebra su cumpleaños junto a sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel

Sin embargo, su hija Alejandra, quien es la hija consentida de la dinastía Pinal, fue la anfitriona del cumpleaños. “Siempre me ha dicho que soy su gallo, entonces claro que aquí estoy me encanta celebrarlo y verla como sigue de guapa, que quiere seguir chambeando la verdad, es que es lo que más admiro de mi madre. Tenemos Diva para mucho tiempo verdad madre mía”.

Tras los problemas que enfrenta con su hija Frida Sofía, sin duda, de donde saca fuerzas es gracias a las enseñanzas de su mamá. “De ahí vengo mi fortaleza, aquí veo y digo ‘huy todavía me falta’, la vida me ha dado muchas cosas, agradezco que mi madre me haya enseñado muchas cosas importantes la admiro, la quiero, la vengo a celebrar, ¿quién la quiere a usted?”, para luego darse un beso mamá e hija.

Y quien también estuvo presente fue Sylvia Pasquel, agradecida por tener a su mamá viva para disfrutarla y de regalo le dio un álbum con fotos de recuerdos que tanto le gusta hojear. “Es un agasajo tenerla, sobre todo que esté tan bien, entera con ganas de seguir viviendo y disfrutando de la vida, le regalé unos libros donde vienen muchos posters de sus películas le encantó porque le gusta mucho ojear libros con imágenes es el mejor regalo”.

Si todo marcha bien, Silvia Pinal está dispuesta a regresar al teatro como la abuela de “La caperucita Roja”, textos que ya leyó siendo de su agrado, además de haber grabado unos capítulos en la serie “La familia de Diez” junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

Lo más visto en Publimetro TV: