Guns N’ Roses pospone conciertos en México por esta razón

La agrupación Guns N’ Roses propuso sus próximos conciertos en México debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Por medio de sus redes sociales, la banda estadounidense anunció que los conciertos que tenía planeados realizar en octubre de este año en tierra azteca se programarán para 2022.

Cabe destacar que Guns N’ Roses tenía programado presentarse los días 7, 9 y 12 de octubre en Guadalajara, Mérida y Monterrey respectivamente. Sin embargo, los seguidores de la agrupación deberán esperar un poco más para ver en vivo a la legendaria banda.

“Debido al cierre gubernamental de grandes reuniones y las restricciones de Covid, nuestras fechas de octubre de 2021 en México deberán reprogramarse para el próximo año. Actualmente estamos trabajando en una ruta y los actualizaremos lo antes posible”, publicó la banda.

Para fortuna de los seguidores de Guns N’ Roses, los boletos de dichos conciertos serán válidos para las nuevas fechas, por lo que pidieron a las personas guardar sus entradas.

Foto: Getty Images

La banda de Axl Rose, Slash y Duff tenía planeando presentarse en el estadio Akron de Guadalajara, en Xmatkuil en Mérida y en estadio de beisbol de Monterrey, que esperaba recibir a 27 mil personas.

Costos de los boletos para ver a la banda

Las entradas para ver a la banda iban de los 2 mil 500 a los 10 mil pesos en zona VIP.

Guns N’ Roses se formó en 1985 y durante sus más de tres décadas de carrera ha logrado convertirse en una de las agrupaciones más legendarias de la música a nivel mundial con temas como Sweet Child O’ Mine, November Rain, Welcome to the jungle, Paradise City, Knockin’ on heaven’s door, You could be mine, entre muchas otras.

