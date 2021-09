Adele confirma romance con Rich Paul y cautiva con sexy vestido entallado

Adele sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su romance con Rich Paul, uno de los agentes deportivos más reconocidos de la NBA. Pero eso no fue todo, pues la cantante británica también impactó al lucir un entallado vestido negro con escote.

La intérprete de Someone like you asistió junto a Rich Paul a la boda del jugador del equipo de los Lakers, Anthony Davis y Marlen P., que se llevó a cabo este fin de semana y a la que también acudieron personalidades deportivas como LeBron James.

Foto: Twitter

Por medio de su cuenta de Instagram, Adele compartió tres fotografías en las que presumió el vestido con el que robó las miradas en la boda y actualmente dicha publicación ya cuenta con más de cinco millones de “me gusta” y miles de comentarios.

La cantante optó por un vestido negro con corte midi en tubo con drapeado en los hombros, el cual corresponde a un diseño de la colección otoño-invierno 2021 de Haute Couture de Schiaparelli.

La marca también compartió las fotografías de Adele. “Vestido columna en crepé de lana negra con mangas drapeadas en forma de roseta en tafetán de seda blanco”, indicó la empresa de alta costura.

El romance de Adele con Rich Paul

En julio de este año comenzó el rumor del romance entre Adele y Rich Paul, pues fueron vistos juntos durante un juego de la NBA. Por lo que una fuente cercana al medio de comunicación Page Six confirmó el noviazgo.

Cabe destacar que tras su divorcio en 2019, Adele había sido vinculada sentimentalmente con diversas personalidades como el rapero británico Skepta y hasta con Harry Styles pero fue hasta ahora que la propia cantante confirmó la relación con el agente deportivo.

